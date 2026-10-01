Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Криштиану Роналду неожиданно покинул расположение сборной Португалии в Копенгагене накануне матча Лиги наций против Дании. 41-летний капитан команды улетел в Мадрид и пообещал позднее рассказать «правду» о причинах своего решения.

Главный тренер Жорже Жезуш и президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытались убедить футболиста остаться, сообщает Reuters.

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О своем решении Роналду сообщил в социальных сетях вечером 30 сентября.

«После пресс-конференции главного тренера сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я решил покинуть тренировочный лагерь национальной команды», - написал футболист.

Роналду добавил, что «в свое время» расскажет португальцам правду о причинах ухода из расположения сборной, которой, по его словам, всегда был полностью предан.

Он также пожелал удачи Португалии и всем своим товарищам по команде «без исключения».

Португальская футбольная федерация подтвердила отъезд капитана. Подготовка к матчам продолжается с оставшимися 24 футболистами.

Жезуш и Проэнса отправились вслед за Роналду

По данным Reuters со ссылкой на испанскую Marca, после ухода со стадиона Parken Роналду вернулся в отель, забрал свои вещи и направился в аэропорт Копенгагена, откуда собирался вылететь частным самолетом в Мадрид.

Жезуш и Проэнса отправились вслед за ним в аэропорт, рассчитывая убедить капитана изменить решение.

Однако остановить Роналду им не удалось. В ночь на 1 октября футболист прилетел в Мадрид

Всего несколькими часами ранее Жезуш публично утверждал, что Роналду останется с командой и будет тренироваться вместе с остальными футболистами.

Все началось после матча с Норвегией

Напряжение между капитаном и новым главным тренером стало заметным после матча против Норвегии 27 сентября.

Португалия выиграла со счетом 2:1, однако Роналду провел всю встречу на скамейке запасных. Это был первый за 18 лет случай, когда он не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии, находясь при этом в заявке.

Жезуш впоследствии рассказал, что первоначально собирался выпустить Роналду примерно на последние полчаса, однако развитие матча заставило его изменить решение. Тренер признал, что капитан был недоволен.

После игры Роналду несколько дней не тренировался вместе с командой на поле, хотя травмы у него не было. В понедельник и вторник он занимался в тренажерном зале.

На фоне появившихся сообщений о конфликте Жезуш настаивал, что Роналду не отказывался тренироваться и серьезной проблемы между ними нет.

По словам тренера, в личном разговоре Роналду сказал ему, что готов принять любое решение: играть, остаться на скамейке или даже отправиться на трибуну. Жезуш утверждал, что разногласия уже остались в прошлом.

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Ситуация оказалась достаточно серьезной, чтобы вмешался президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса.

Он изменил свои планы и присоединился к основной сборной. Утром 30 сентября Проэнса встретился с Жезушем и Роналду. Португальские СМИ первоначально сообщали, что разговор прошел спокойно. Однако спустя несколько часов ситуация резко изменилась.

Перед тренировкой Жезуш вновь заявил журналистам, что Роналду выйдет на поле вместе с командой.

«Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Повторю еще раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого конфликт… Вы можете спрашивать о любом игроке. Что касается Роналду, одного вопроса недостаточно. Трех - слишком много. Я разрешу задать только два. Он - не главная причина моего присутствия здесь. Основная - Дания», - резко заявил тренер на пресс-конференции.

Затем он стал спокойно объяснять свое видение ситуации и допустил, что Роналду может не выйти и против датчан.

Криштиану слова тренера задели. Как сообщает A Bola, форвард, услышав заявление Жезуша, покинул стадион «Паркен» в Копенгагене, где должен состояться матч с Данией, на автомобиле федерации, а вскоре объявил о своем решении уехать из расположения сборной.

Еще недавно Жезуш говорил, что «Роналду - символ Португалии, и сотрудничать с ним - одно удовольствие». От максимально теплых отношений д серьезного конфликта прошло всего пару месяцев.

Знаменитый номер 7 отдали Рафаэлу Леау

Утром 1 октября появилась еще одна примечательная деталь. В официальных данных UEFA перед матчем Португалии с Данией футболка с номером 7, которую в сборной на протяжении многих лет носил Роналду, оказалась закреплена за Рафаэлом Леау.

Обычно Леау выступает за национальную команду под номером 17. Теперь этот номер перешел к Фабиу Силве.

Португальский общественный вещатель RTP обращает внимание, что изменение может действовать только в рамках нынешнего сбора. Поэтому считать передачу номера 7 Леау подтверждением окончательного ухода Роналду из сборной пока нельзя.

Роналду могут ждать дисциплинарные последствия

Reuters обращает внимание еще на одно обстоятельство. Согласно дисциплинарным правилам Португальской футбольной федерации, футболист, самовольно покинувший расположение национальной команды, может быть отстранен от сборной на срок от одного до шести месяцев.

Однако пока неизвестно, применима ли эта норма к ситуации Роналду. Федерация не объявляла о начале дисциплинарного производства в отношении капитана и не сообщала, был ли отъезд согласован. Так что говорить о предстоящей дисквалификации футболиста преждевременно.

Это конец карьеры Роналду в сборной?

Именно этот вопрос сейчас активно обсуждают португальские СМИ.

Роналду - рекордсмен сборной Португалии как по количеству матчей, так и по забитым мячам. На его счету 234 встречи и 146 голов за национальную команду.

Однако сам футболист не объявлял о завершении международной карьеры. Фраза о том, что он позднее расскажет «правду о причинах ухода», только усилила неопределенность. Пока неизвестно, идет ли речь исключительно о нынешнем тренировочном сборе или конфликт с Жезушем может привести к более серьезным последствиям.

Сейчас Роналду находится в Мадриде, а сборная Португалии готовится сыграть против Дании без своего многолетнего капитана. Матч состоится сегодня, 1 октября, в 21:45.