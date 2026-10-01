1 октября 2026, 16:27 Валерия Леонова

Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

google news Подпишитесь на нас
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Криштиану Роналду неожиданно покинул расположение сборной Португалии в Копенгагене накануне матча Лиги наций против Дании. 41-летний капитан команды улетел в Мадрид и пообещал позднее рассказать «правду» о причинах своего решения.

Главный тренер Жорже Жезуш и президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытались убедить футболиста остаться, сообщает Reuters.

Читайте нас также

О своем решении Роналду сообщил в социальных сетях вечером 30 сентября.

«После пресс-конференции главного тренера сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я решил покинуть тренировочный лагерь национальной команды», - написал футболист.

Роналду добавил, что «в свое время» расскажет португальцам правду о причинах ухода из расположения сборной, которой, по его словам, всегда был полностью предан.

Он также пожелал удачи Португалии и всем своим товарищам по команде «без исключения».

Португальская футбольная федерация подтвердила отъезд капитана. Подготовка к матчам продолжается с оставшимися 24 футболистами.

Жезуш и Проэнса отправились вслед за Роналду

По данным Reuters со ссылкой на испанскую Marca, после ухода со стадиона Parken Роналду вернулся в отель, забрал свои вещи и направился в аэропорт Копенгагена, откуда собирался вылететь частным самолетом в Мадрид.

Жезуш и Проэнса отправились вслед за ним в аэропорт, рассчитывая убедить капитана изменить решение.

Однако остановить Роналду им не удалось. В ночь на 1 октября футболист прилетел в Мадрид

Всего несколькими часами ранее Жезуш публично утверждал, что Роналду останется с командой и будет тренироваться вместе с остальными футболистами.

Все началось после матча с Норвегией

Напряжение между капитаном и новым главным тренером стало заметным после матча против Норвегии 27 сентября.

Португалия выиграла со счетом 2:1, однако Роналду провел всю встречу на скамейке запасных. Это был первый за 18 лет случай, когда он не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии, находясь при этом в заявке.

Жезуш впоследствии рассказал, что первоначально собирался выпустить Роналду примерно на последние полчаса, однако развитие матча заставило его изменить решение. Тренер признал, что капитан был недоволен.

После игры Роналду несколько дней не тренировался вместе с командой на поле, хотя травмы у него не было. В понедельник и вторник он занимался в тренажерном зале.

На фоне появившихся сообщений о конфликте Жезуш настаивал, что Роналду не отказывался тренироваться и серьезной проблемы между ними нет.

По словам тренера, в личном разговоре Роналду сказал ему, что готов принять любое решение: играть, остаться на скамейке или даже отправиться на трибуну. Жезуш утверждал, что разногласия уже остались в прошлом.

Читайте Mixer
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Природа умеет удивлять: 25 фотографий, которые заставляют посмотреть на…
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Как пахнет элегантная парижанка осенью: 7 ароматов с эффектом уютного…
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Девять мясных блюд - один выбор: тест покажет ваше отношение к комфорту и…
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Почему насыпной пирог поучается сухим внутри и как этого избежать

Глава федерации попытался примирить тренера и капитана

Ситуация оказалась достаточно серьезной, чтобы вмешался президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса.

Он изменил свои планы и присоединился к основной сборной. Утром 30 сентября Проэнса встретился с Жезушем и Роналду. Португальские СМИ первоначально сообщали, что разговор прошел спокойно. Однако спустя несколько часов ситуация резко изменилась.

Перед тренировкой Жезуш вновь заявил журналистам, что Роналду выйдет на поле вместе с командой.

«Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Повторю еще раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого конфликт… Вы можете спрашивать о любом игроке. Что касается Роналду, одного вопроса недостаточно. Трех - слишком много. Я разрешу задать только два. Он - не главная причина моего присутствия здесь. Основная - Дания», - резко заявил тренер на пресс-конференции.

Затем  он стал спокойно объяснять свое видение ситуации и допустил, что Роналду может не выйти и против датчан.

Криштиану слова тренера задели. Как сообщает A Bola, форвард, услышав заявление Жезуша, покинул стадион «Паркен» в Копенгагене, где должен состояться матч с Данией, на автомобиле федерации, а вскоре объявил о своем решении уехать из расположения сборной.

Еще недавно Жезуш говорил, что «Роналду - символ Португалии, и сотрудничать с ним - одно удовольствие». От максимально теплых отношений д серьезного конфликта прошло всего пару месяцев.

Знаменитый номер 7 отдали Рафаэлу Леау

Утром 1 октября появилась еще одна примечательная деталь. В официальных данных UEFA перед матчем Португалии с Данией футболка с номером 7, которую в сборной на протяжении многих лет носил Роналду, оказалась закреплена за Рафаэлом Леау.

Обычно Леау выступает за национальную команду под номером 17. Теперь этот номер перешел к Фабиу Силве.

Португальский общественный вещатель RTP обращает внимание, что изменение может действовать только в рамках нынешнего сбора. Поэтому считать передачу номера 7 Леау подтверждением окончательного ухода Роналду из сборной пока нельзя.

Роналду могут ждать дисциплинарные последствия

Reuters обращает внимание еще на одно обстоятельство. Согласно дисциплинарным правилам Португальской футбольной федерации, футболист, самовольно покинувший расположение национальной команды, может быть отстранен от сборной на срок от одного до шести месяцев.

Однако пока неизвестно, применима ли эта норма к ситуации Роналду. Федерация не объявляла о начале дисциплинарного производства в отношении капитана и не сообщала, был ли отъезд согласован. Так что говорить о предстоящей дисквалификации футболиста преждевременно.

Это конец карьеры Роналду в сборной?

Именно этот вопрос сейчас активно обсуждают португальские СМИ.

Роналду - рекордсмен сборной Португалии как по количеству матчей, так и по забитым мячам. На его счету 234 встречи и 146 голов за национальную команду.

Однако сам футболист не объявлял о завершении международной карьеры. Фраза о том, что он позднее расскажет «правду о причинах ухода», только усилила неопределенность. Пока неизвестно, идет ли речь исключительно о нынешнем тренировочном сборе или конфликт с Жезушем может привести к более серьезным последствиям.

Сейчас Роналду находится в Мадриде, а сборная Португалии готовится сыграть против Дании без своего многолетнего капитана. Матч состоится сегодня, 1 октября, в 21:45.

google news Подпишитесь на нас
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Как пахнет элегантная парижанка осенью: 7 ароматов с эффектом уютного…
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить

Девять мясных блюд - один выбор: тест покажет ваше отношение к комфорту и…

В мире

Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 15:29
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
1 октября, 14:59
Американский актер Брэдли Уитфорд получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 14:29 14:29
«Я смотрю расследования авиакатастроф»: как израильский сантехник смог выровнять падающий самолет
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 13:57 13:57
Американского рэпера P. Diddy снова отправили в изолятор после сообщений о его привилегиях в тюрьме
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 13:32 13:32
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
ВИДЕО
1 октября, 11:27 11:27
Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 10:58 10:58
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 09:58 09:58
Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
1 октября, 09:28 09:28
Великобритания может пересмотреть Brexit
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
30 сентября, 20:05 20:05
В Национальную гвардию Мексики приняли чихуа-хуа: новобранец уже получил форму и шлем
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
30 сентября, 19:40 19:40
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора

Латвия

С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 15:58
В Риге продлили время работы ночных приютов и расширили помощь людям без жилья
1 октября, 12:57
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 11:57 11:57
Жители Латвии заметно реже пьют алкоголь ежедневно, чем в среднем по ЕС
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 10:28 10:28
Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 08:58 08:58
В Латвии ожидается по-летнему теплый и солнечный день
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 08:29 08:29
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
1 октября, 08:03 08:03
Пенсии, отопление и транспорт: какие изменения ждут Латвию в октябре
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
30 сентября, 21:05 21:05
Билеты на региональный транспорт в 2027 году могут подорожать на 10%
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
30 сентября, 17:05 17:05
Рижский технический университет вошел в топ-1000 лучших университетов мира
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
30 сентября, 14:05 14:05
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
30 сентября, 10:00 10:00
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 16:00
P.Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи

Mixer

В квартире холодно, батареи ледяные: простые способы сохранить тепло до начала отопительного сезона
1 октября, 16:28
Горячие бутерброды-лодочки: 20 минут до вкусного завтрака
В квартире холодно, батареи ледяные: простые способы сохранить тепло до начала отопительного сезона
1 октября, 15:58
Природа умеет удивлять: 25 фотографий, которые заставляют посмотреть на привычный мир иначе
В квартире холодно, батареи ледяные: простые способы сохранить тепло до начала отопительного сезона
1 октября, 15:28
Как пахнет элегантная парижанка осенью: 7 ароматов с эффектом уютного свитера
1 октября, 14:58
Девять мясных блюд - один выбор: тест покажет ваше отношение к комфорту и новизне
1 октября, 14:55
Почему насыпной пирог поучается сухим внутри и как этого избежать
1 октября, 14:41
Стрельцы, Девы, Львы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу, 2 октября
1 октября, 14:27
Хачапури без теста: сырный завтрак, который готовится за 15 минут
1 октября, 13:58
В квартире холодно, батареи ледяные: простые способы сохранить тепло до начала отопительного сезона

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
30 сентября, 11:59
«Нам нельзя останавливаться»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

Спорт

Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас