Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии

В сборной Португалии возникло напряжение вокруг Криштиану Роналду и нового главного тренера Жорже Жезуша. Ситуация привлекла такое внимание, что президент Португальской футбольной федерации (FPF) Педру Проэнса изменил свои планы.

Вместо поездки на матч молодежной команды на Азорских островах Проэнса отправился к национальной команде, которая готовится к матчу Лиги наций против Дании, сообщает португальское спортивное издание A Bola.

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История началась всего через несколько дней после того, как 41-летний Роналду публично заявил о готовности принять любую роль в сборной.

«Я здесь, чтобы помогать, играю я или нет. Я всего лишь один из многих. Так было всегда и так будет впредь», - сказал капитан команды, добавив, что готов выполнять любые решения тренера.

24 сентября Роналду вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Уэльса, который Португалия выиграла со счетом 1:0. Он провел на поле около 70 минут, имел несколько возможностей забить, а один его гол был отменен из-за офсайда.

Через три дня Португалия встречалась в Осло с Норвегией. Жезуш решил оставить Роналду в запасе, объяснив это небольшим промежутком между матчами.

Тренер первоначально рассчитывал выпустить капитана примерно на последние полчаса и сообщил ему об этом. Однако по ходу встречи изменил решение.

«Я собирался выпустить его примерно на полчаса, но игра складывалась иначе, и я решил, что это не тот момент», - объяснил после матча Жезуш.

По словам тренера, решение не было связано с физическим состоянием Роналду: футболист был готов играть столько, сколько потребовалось бы. Однако Жезуш посчитал, что в тот момент команде был необходим игрок с другими характеристиками.

Португалия победила Норвегию со счетом 2:1, а Роналду так и остался на скамейке.

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Для капитана сборной это стало необычным событием: последний раз он провел весь официальный матч национальной команды в запасе более 18 лет назад - 15 июня 2008 года на чемпионате Европы против Швейцарии.

После финального свистка Роналду сразу направился в раздевалку и не остался вместе с партнерами благодарить приехавших в Осло португальских болельщиков.

Жезуш после матча признал, что намерен поговорить с капитаном.

Роналду пропустил тренировку

Новая волна разговоров возникла 29 сентября, когда Роналду не участвовал в общей тренировке сборной в Мальме, где португальская команда разместилась перед матчем с Данией в Копенгагене.

Капитан приехал на стадион вместе с командой и еще до начала занятия вышел к полю. Там он поговорил с Жезушем, после чего вернулся в отель.

Федерация объяснила отсутствие Роналду тем, что ему была назначена индивидуальная тренировка, а на стадионе не оказалось необходимого для нее оборудования. Поэтому футболист занимался в тренажерном зале отеля.

Португальские СМИ тем временем начали сообщать о напряженной атмосфере вокруг капитана и главного тренера.

В ситуацию решил вмешаться президент FPF Педру Проэнса. Изначально он собирался присутствовать на матче молодежной сборной Португалии U-21 на Азорских островах, где команда могла обеспечить себе выход на чемпионат Европы. Однако Проэнса изменил планы и отправился к основной сборной.

Еще до его приезда Роналду и Жезуш вечером 29 сентября провели встречу в отеле команды в Мальме. Подробности разговора не раскрываются.

Следующий матч может показать, удалось ли сторонам снять возникшее напряжение. Португалия сыграет с Данией в Копенгагене 1 октября.