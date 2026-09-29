29 сентября 2026, 12:27 Валерия Леонова

Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs

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Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин впервые за годы карьеры в Национальной хоккейной лиге сменит команду. Columbus Blue Jackets обменял 32-летнего хоккеиста в Toronto Maple Leafs. Сделку официально подтвердили клубы и NHL.

Вместе с Мерзликиным в Торонто отправились нападающие Кирилл Марченко и Майлз Вуд. В обратном направлении последовали форварды Мэттью Найс и Стивен Лоренц, защитник Эмиль Андрэ, а также условный выбор во втором раунде драфта 2027 года.

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Таким образом, в Toronto Maple Leafs теперь будут выступать сразу два латвийских хоккеиста: летом к канадскому клубу присоединился нападающий Теодор Блюгер.

Для Мерзликина обмен означает завершение целой эпохи. В НХЛ он до сих пор защищал ворота только Columbus Blue Jackets, дебютировав за клуб в сезоне 2019/2020.

За семь сезонов латвийский голкипер провел 274 матча регулярного чемпионата. На его счету 108 побед, средний показатель пропущенных шайб - 3,22 за игру, доля отраженных бросков - 90%, а также 12 матчей без пропущенных шайб.

По количеству проведенных матчей и побед среди вратарей Мерзликинс занимает второе место в истории Blue Jackets

Прошлый сезон получился для него непростым. Мерзликин сыграл 30 матчей, одержал 14 побед при 11 поражениях в основное время и трех - в дополнительное, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 88,3% бросков.

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Перед началом нового сезона возникла еще одна проблема. В августе Мерзликину сделали операцию на плече. Вратарь почувствовал дискомфорт во время летних тренировок, а после МРТ врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. Сроки его возвращения на лед пока не определены.

Сейчас Мерзликин находится в списке долгосрочно травмированных игроков. Поэтому дебютировать за Toronto сразу после перехода он не сможет.

По данным NHL, у латвийского вратаря остается последний сезон действующего контракта. Columbus при этом продолжит выплачивать 18% его зарплаты.

Главными фигурами масштабного обмена стали нападающие Кирилл Марченко и Мэттью Найс. 26-летний Марченко в прошлом сезоне забросил 27 шайб и набрал 67 очков в 76 матчах, став лучшим снайпером Columbus. После перехода в Toronto он договорился о новом шестилетнем контракте на 75 млн долларов - в среднем 12,5 млн за сезон. Новое соглашение начнет действовать со следующего сезона.

23-летний Найс, отправившийся в Columbus, в прошлом сезоне установил личный рекорд результативности - 66 очков (23 гола и 43 передачи) в 79 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2026/2027 стартует во вторник. Toronto Maple Leafs проведет первый матч дома против Montreal Canadiens, однако Мерзликин из-за восстановления после операции пока останется вне состава.

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