В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино

В Риге в понедельник, 28 сентября, официально открыли новый офис Латвийской футбольной федерации (LFF). В церемонии принял участие президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает LETA.

Новый офис LFF находится на улице Эмиля Мелнгайля, 1A. Федерация уже использует новые помещения: в сентябре здесь проводились заседания и мероприятия футбольных организаций.

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На церемонию открытия также прибыли представители UEFA и правительства Латвии.

В Риге Джанни Инфантино встретили президент LFF Вадим Ляшенко и министр экономики Виктор Валайнис. Визит главы FIFA стал поводом обсудить не только развитие латвийского футбола, но и гораздо более масштабные планы.

Латвия хочет провести чемпионат мира вместе с Украиной

Одна из главных тем переговоров - идея Латвии в будущем подать совместно с Украиной заявку на проведение финального турнира чемпионата мира FIFA среди футболистов до 20 лет.

Возможность такой заявки латвийская сторона обсуждает уже не впервые. В августе Валайнис встречался с руководством LFF, после чего сообщалось о планах проработать дальнейшие шаги, необходимые для реализации этой идеи.

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Во время нынешней встречи с Инфантино обсуждались дальнейшие перспективы проекта, развитие футбольной инфраструктуры в Латвии, а также экономический эффект от проведения крупных международных спортивных соревнований.

Отдельный вопрос - инфраструктура. В тот же день стало известно, что министр экономики поддерживает идею строительства национального футбольного стадиона на территории нынешнего стадиона Skonto в Риге, сообщает LV portāls.

У Латвии уже есть опыт организации крупных международных спортивных соревнований. В 2026 году Латвия вместе с Литвой и Словенией принимала финальный турнир чемпионата Европы UEFA по футзалу, а с 24 мая по 6 июня 2027 года в Риге, Елгаве и Юрмале пройдет финальный турнир чемпионата Европы UEFA среди юношей до 17 лет.

Такие турниры позволяют Латвии продемонстрировать свои организационные возможности и постепенно претендовать на проведение соревнований еще более высокого уровня.

Таким образом, первый визит президента FIFA в новый дом латвийского футбола совпал с обсуждением сразу двух крупных проектов - возможного проведения в стране молодежного чемпионата мира и создания национального футбольного стадиона.