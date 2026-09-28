Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии

На чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Монреале произошла история, которая вполне могла бы стать сюжетом спортивной комедии. Единственным представителем Словакии в мужской элитной групповой гонке неожиданно оказался 28-летний массажист национальной сборной Владимир Ковачик.

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Причем формально никакого нарушения правил здесь не было. Ковачик - бывший профессиональный велогонщик, имел необходимую лицензию и соответствовал требованиям для участия. Была лишь одна проблема: последний раз он участвовал в официальных соревнованиях девять лет назад.

Как массажист оказался среди лучших велосипедистов мира

Изначально Словакия рассчитывала выставить на мужскую гонку совсем других спортсменов - Лукаша Кубиша, Мартина Сврчека и Маттиаса Шварцбахера. Однако все трое оказались недоступны: сказались травмы, проблемы со здоровьем и обязательства перед профессиональными командами. Не смогла стартовать и единственная представительница страны в женской элитной гонке Нора Енчушова, досрочно завершившая сезон из-за травмы.

В результате возникла необычная ситуация: чемпионат мира подходил к концу, а Словакия рисковала вообще остаться без представительства в элитных гонках.

Просто вызвать другого велосипедиста из Европы уже было нельзя. Срок подачи заявок на чемпионат мира закончился 11 сентября, и федерации пришлось искать человека среди тех, кто уже находился вместе со сборной в Монреале.

Тут и вспомнили о массажисте.

Ковачик в молодости сам занимался велоспортом, выступал среди юниоров и андеров, участвовал в юниорском Париж - Рубе и национальных первенствах. Его последним зафиксированным серьезным стартом был чемпионат Словакии 2017 года, где он занял 32-е место в индивидуальной гонке на время.

Почему Словакии обязательно нужно было выйти на старт

За курьезной историей скрывался вполне серьезный спортивный расчет.

Отсутствие словацких участников в элитных гонках могло привести к неприятным последствиям для национальной федерации и ее положения в системе UCI. Это означало бы меньше возможностей получать рейтинговые очки, от которых в перспективе зависит представительство страны на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Тренер сборной Якуб Ванчо заранее не скрывал, что участие Ковачика будет символическим.

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«Наше участие будет исключительно формальным. Нас представит человек, который находится здесь, в Монреале, формально соответствует требованиям и имеет лицензию», - объяснял Ванчо.

По его словам, отказ от старта мог стоить словацкому велоспорту такого количества рейтинговых возможностей, которое небольшой федерации было бы крайне сложно компенсировать.

«Пришлось побрить ноги»

Сам Ковачик отнесся к неожиданному возвращению в большой спорт с юмором. Перед гонкой он шутил, что ради чемпионата мира ему пришлось снова побрить ноги, как настоящему профессиональному велосипедисту.

Но дальше шутки закончились.

27 сентября массажист сборной Словакии действительно встал на старт рядом с одними из сильнейших гонщиков планеты. Дистанция элитной мужской гонки составляла 273,4 километра. Среди участников были Ремко Эвенепул, Матье ван дер Пул, Исаак дель Торо и другие звезды мирового велоспорта.

Никто, разумеется, не ожидал, что человек, девять лет не участвовавший в соревнованиях такого уровня, сможет преодолеть всю дистанцию.

Однако Ковачик продержался чуть больше 100 километров, прежде чем отстал от пелотона и завершил выступление.

И в данном случае финишировать было совсем не главным.

Его задачей было выйти на старт и обеспечить присутствие Словакии в элитной категории чемпионата мира. Поэтому человек, который приехал в Канаду разминать мышцы профессиональным велосипедистам, неожиданно сам надел национальную форму и отправился вместе с ними на одну из самых тяжелых гонок сезона.

Так что свою миссию Владимир Ковачик выполнил - и заодно стал одним из самых необычных героев чемпионата мира в Монреале.