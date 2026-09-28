Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно

Аргентина красиво проводит Месси. Вся страна готовится к вечеру, который станет особенным не только для футбольных болельщиков. 6 октября Лионель Месси в последний раз выйдет на поле в форме национальной сборной - в товарищеском матче против Бенина на стадионе Monumental в Буэнос-Айресе.

Интерес к прощанию с капитаном оказался огромным. Уже через несколько секунд после открытия продаж билетов 24 сентября система зависла и пользователи попадали в виртуальную очередь с долгим ожиданием. В итоге билеты были распроданы менее чем за час после начала продаж, сообщает Agencia Noticias Argentinas.

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И это несмотря на довольно высокие цены. Самые дешевые взрослые билеты стоили 90 000 аргентинских песо (около 52 евро), места на трибунах - от 180 000 песо (104 евро), а стоимость лучших мест доходила до 480 000 песо (275 евро).

По неподтвержденной информации, президент Аргентины якобы даже объявил 6 октября национальным выходным днем, чтобы жители страны смогли остаться дома и вместе посмотреть последний матч Лионеля Месси за сборную. Но пока об этом официально не объявляли.

Футболка, которую сделали специально для Месси

В последний раз за сборную Месси сыграет не в привычной форме. Adidas подготовил специальную футболку, посвященную завершению его карьеры в национальной команде.

Дизайн вдохновлен флагом Аргентины: преобладает голубой цвет с белой вертикальной полосой. Одной из главных деталей стал переосмысленный образ Солнца мая - национального символа Аргентины, который занимает значительную часть футболки.

Номер 10 и фамилия Messi выполнены золотым цветом

Сам футболист уже показал форму в социальных сетях, сопроводив публикацию короткой фразрй: «Последний матч… Футболка на всю жизнь».

На сообщение отреагировали многие известные спортсмены. Среди них был Неймар, много лет игравший вместе с Месси в «Барселоне» и позднее в ПСЖ.

Чемпионов мира пригласили вместе с семьями

Прощание не ограничится обычным товарищеским матчем.

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия сообщил, что на вечер 6 октября приглашены все футболисты сборной, выигравшей чемпионат мира 2022 года в Катаре. Причем приехать им предложили вместе с семьями.

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Таким образом, на Monumental вновь могут собраться игроки команды, с которой Месси завоевал главный трофей своей карьеры.

Участие в прощании уже подтвердил Анхель Ди Мария - один из ближайших партнеров Месси по сборной и автор гола в финале чемпионата мира 2022 года против Франции.

Для Месси матч против Бенина станет единственным выступлением за сборную в нынешней серии товарищеских встреч.

30 сентября команда Лионеля Скалони сыграет с Боливией в Кордове, а 3 октября встретится с Буркина-Фасо на Monumental. Месси присоединится к сборной именно для заключительной встречи 6 октября.

Билетов уже нет

Вместимость Monumental после реконструкции превышает 80 тысяч зрителей, но попасть на трибуны смогут далеко не все желающие.

Продажа билетов на прощальный матч началась вечером 24 сентября. Менее чем через два часа свободных мест уже не осталось.

Для болельщиков, которым не удалось приобрести билет, в Буэнос-Айресе готовят отдельный Fan Fest в районе Ciudad Universitaria. Программа рассчитана на весь день и завершится совместным просмотром матча.

Таким образом, прощание с Месси фактически выйдет далеко за пределы стадиона.

Сам 39-летний футболист объявил о завершении выступлений за сборную после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он играл более двух десятилетий, став ее рекордсменом по количеству матчей и голов.

С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Прощальный матч против Бенина состоится 6 октября на Monumental в Буэнос-Айресе. В аргентинских СМИ указывается начало встречи в 21:00 по местному времени. Если расписание не изменится, в Латвии это будет уже 02:00 ночи 7 октября.