11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат

11-летняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, выполнившим все требования для получения звания женского гроссмейстера (WGM).

Решающую, третью норму WGM она заработала на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, где выступала за женскую сборную Англии, сообщает World Chess.

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Несмотря на возраст, Сиванандан доверили первую доску - место сильнейшего игрока команды.

Она сыграла во всех 11 турах и набрала восемь очков: одержала шесть побед, четыре партии завершила вничью и потерпела одно поражение

Ее турнирный рейтинг составил 2432. За время Олимпиады рейтинг Сиванандан вырос почти на 28 пунктов.

Выступление в Самарканде принесло ей сразу два достижения. Помимо третьей и последней нормы женского гроссмейстера, Бодхана выполнила свою вторую норму международного мастера (IM).

Таким образом, 11-летняя шахматистка приближается уже к следующему титулу, причем международный мастер - звание, которое не разделяется на мужское и женское.

Предыдущий возрастной рекорд WGM принадлежал Екатерине Лагно, которая получила это звание в 2002 году в возрасте 12 лет.

Начала играть во время пандемии

История Бодханы необычна еще и тем, что шахматами она занимается сравнительно недолго.

Она родилась в 2015 году и живет в лондонском районе Харроу. Играть в шахматы девочка начала во время пандемии коронавируса - то есть ей тогда было чуть более 5 лет. По ее словам, дома она нашла шахматную доску среди вещей, которые приятель ее отца собирался выбросить.

Первый турнир Бодхана сыграла в 2021 году, а вскоре ее имя стало регулярно появляться в сообщениях о новых шахматных рекордах.

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В 2024 году, когда ей было девять лет, Сиванандан включили в женскую сборную Англии для участия в Шахматной олимпиаде в Будапеште. Она стала самым молодым человеком, представлявшим Англию на международном уровне в любом виде спорта.

Два года спустя ее статус в команде изменился кардинально: в Самарканде 11-летняя Бодхана уже играла на первой доске сборной.

Летом 2026 года она установила еще один мировой рекорд - стала самой молодой девушкой, выполнившей норму международного мастера. На турнире Dole Open во Франции ей было 11 лет и четыре месяца. Предыдущий рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар и держался почти четыре десятилетия.

Там же Бодхана победила действующего на тот момент чемпиона Франции, гроссмейстера Марка’Андриа Маурицци с рейтингом 2628.

А в августе Сиванандан стала самой молодой чемпионкой Великобритании среди женщин. На момент победы ей также было всего 11 лет.

Чем WGM отличается от обычного гроссмейстера

Женский гроссмейстер (Woman Grandmaster, WGM) - высшее шахматное звание FIDE, предназначенное исключительно для женщин. После присвоения оно сохраняется пожизненно.

При этом WGM не следует путать со званием гроссмейстера (Grandmaster, GM) - высшим открытым шахматным титулом. Требования для получения GM значительно выше, а претендовать на него могут и мужчины, и женщины.

Сиванандан уже движется и по этой открытой системе титулов. Помимо двух норм международного мастера, в Самарканде ее рейтинг продолжил расти.

На Олимпиаде она встречалась в том числе с гораздо более опытными соперницами. Среди них была грузинская гроссмейстер Нана Дзагнидзе с рейтингом 2478 - их партия завершилась вничью.

В заключительном, 11-м туре Бодхана победила филиппинского женского гроссмейстера Джанель Мэй Фрайну и закончила Олимпиаду с результатом 8 очков из 11 возможных.