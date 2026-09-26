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«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу

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«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу

Самый титулованный английский футбольный клуб последних полутора десятилетий «Манчестер Сити» признан виновным в 114 из 115 нарушений финансовых правил английской Премьер-лиги, сообщает BBC News.

К такому вердикту пришла независимая комиссия, созданная английской Премьер-лигой.

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Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с решением независимой комиссии.

Однако окончательной точки в одном из самых громких разбирательств в истории английского футбола пока нет: решение официально не опубликовано, наказание не назначено, а клуб, как ожидается, будет обжаловать вердикт.

Обвинения против «Манчестер Сити» были выдвинуты Премьер-лигой еще в феврале 2023 года после многолетнего расследования. Основная часть нарушений относится к периоду с сезона 2009/10 по 2017/18.

Клуб обвиняли, в частности, в предоставлении недостоверной финансовой информации, неполных сведений о выплатах футболистам и тренерам, нарушении требований финансового фэйр-плей и правил прибыльности и устойчивого развития, а также в отказе полноценно сотрудничать с расследованием.

В основе дела - в том числе вопрос о происхождении спонсорских доходов клуба

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Следствие изучало утверждения о том, что часть средств владельцев могла оформляться как спонсорские поступления. Рассматривались сведения о выплатах игрокам и бывшему главному тренеру Роберто Манчини, которые, как утверждалось, не всегда были отражены в отчетности.

«Манчестер Сити» на протяжении всего разбирательства отрицал нарушения.

После появления сообщений о решении комиссии клуб не подтвердил информацию о признании виновным, заявив лишь, что процесс Премьер-лиги продолжается, ряд его этапов еще не завершен, а само разбирательство остается конфиденциальным. Премьер-лига также пока официально не раскрыла решение комиссии.

Что теперь грозит «Манчестер Сити»

Самый важный вопрос - каким будет наказание. Оно пока не определено. Среди возможных санкций называются крупный штраф, снятие очков и даже исключение клуба из Премьер-лиги. Возможна и комбинация нескольких мер. Для определения санкций потребуется отдельная процедура.

Обсуждается и значительно более радикальный сценарий - лишение «Манчестер Сити» титулов, завоеванных в период, которого касается дело. Однако решение об этом не принято, поэтому пока речь идет только об одном из возможных вариантов развития событий.

Некоторые клубы Премьер-лиги уже консультируются с юристами относительно возможных требований о компенсации, если будет установлено, что нарушения «Манчестер Сити» повлияли на их спортивные результаты и доходы.

Быстрой развязки ждать не стоит. Сначала должна завершиться процедура определения санкций, после чего «Манчестер Сити», как ожидается, воспользуется правом на апелляцию. Таким образом, даже после появления долгожданного вердикта одно из самых продолжительных финансовых дел английского футбола еще далеко от завершения.

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