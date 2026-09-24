24 сентября 2026, 08:59 Валерия Леонова

«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

41-летний Криштиану Роналду продолжит выступать за сборную Португалии и выйдет в стартовом составе на матч Лиги наций против Уэльса 24 сентября. Как сообщает португальский телеканал RTP , это подтвердил новый главный тренер национальной команды Жорже Жезуш.

Накануне встречи знаменитый футболист рассказал журналистам о своих спортивных целях, возможном завершении карьеры и непростых отношениях со средствами массовой информации.

Читайте нас также

Роналду не скрывает, что у него по-прежнему большие планы. На пресс-конференции 23 сентября он назвал две главные цели: забить 1000 голов за карьеру и вновь выиграть со сборной Португалии Лигу наций.

На данный момент на счету футболиста 979 голов в официальных матчах за клубы и национальную команду

Таким образом, до заветной отметки ему осталось забить 21 мяч. Причем Роналду признался, что ему было бы особенно приятно достичь этого рубежа именно в футболке сборной Португалии.

Португалия является действующим победителем Лиги наций. Команда завоевывала этот трофей дважды - в 2019 и 2025 годах. Теперь Роналду намерен побороться за третью победу.

Жезуш хорошо знаком с Роналду: ранее они вместе работали в саудовском клубе «Аль-Наср».

Новый наставник подтвердил, что капитан сборной начнет матч с Уэльсом с первых минут, если на заключительной тренировке не возникнет непредвиденных обстоятельств. Однако тренер не гарантировал, что Роналду проведет на поле все 90 минут.

Роналду также отметил, что готов при необходимости оставаться в запасе. По его словам, гораздо важнее, чтобы команда добивалась результата, а он сам чувствовал себя хорошо и мог приносить пользу сборной.

Одной из самых обсуждаемых тем пресс-конференции стали отношения Роналду с журналистами и болельщиками.

Читайте Mixer
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

Старый кед преподнес сюрприз: сможете найти 3 отличия на картинках за 20…
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

Стеклянный физалис укажет, что хорошего вы перестали замечать по привычке?
Женщина готовится к домашнему комплексу упражнений для корпуса и ягодиц

Без прыжков и спортзала: 5 упражнений, чтобы укрепить живот и подтянуть…
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

Уронили серёжку - не паникуйте: трюк с пылесосом и носком находит…

Футболист признал, что за долгие годы карьеры привык к критике, хотя некоторые высказывания в свой адрес считает несправедливыми.

Рассуждая об отношении отдельных телеканалов к нему, Роналду даже пошутил, что некоторые пытаются его уничтожить, но он сумеет увернуться от пули.

По словам португальца, за более чем 20 лет профессиональной карьеры он научился не обращать особого внимания на негативные комментарии и предпочитает сосредоточиваться на людях, которые его поддерживают.

Особенно важным для него остается отношение молодых болельщиков. Роналду считает, что дети видят в нем пример для подражания, и намерен сохранять эту роль даже после завершения футбольной карьеры.

Вопрос об уходе из большого футбола также прозвучал на пресс-конференции.

Роналду признался, что после чемпионата мира 2026 года действительно рассматривал возможность завершить выступления за национальную команду, однако в итоге решил продолжить карьеру.

При этом футболист не исключил, что нынешний сезон может стать для него последним

Он объяснил, что предпочитает жить сегодняшним днем и не хочет заранее объявлять точную дату своего ухода. Решение будет зависеть от физического состояния и того, насколько он сможет оставаться полезным команде.

Роналду также подчеркнул, что не намерен удерживать место в сборной любой ценой. Если тренер перестанет на него рассчитывать или он сам почувствует, что больше не способен помогать команде, то будет готов уйти.

Если футболист выйдет на поле, этот матч станет для него 234-м в составе национальной команды.

google news Подпишитесь на нас
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

Старый кед преподнес сюрприз: сможете найти 3 отличия на картинках за 20…
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

Стеклянный физалис укажет, что хорошего вы перестали замечать по привычке?

В мире

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
24 сентября, 08:27
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы
23 сентября, 22:33
Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 20:57 20:57
Обещал и вернулся! Шварценеггер снова взялся за дирижерскую палочку на Октоберфесте
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 20:28 20:28
Авиабилеты следующим летом могут подорожать на 10-20% - прогноз главы Ryanair
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 19:28 19:28
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 19:07 19:07
Всемирный банк предоставил Непалу 170 млн долларов на восстановление после разрушительного наводнения
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 17:59 17:59
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 17:28 17:28
Личные вещи Брижит Бардо продали почти за миллион евро: два собачьих ошейника ушли за 9400 евро
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 14:28 14:28
Китайские автобренды установили рекорд продаж на европейском рынке
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 12:58 12:58
Европа столкнется с необычно ранними заморозками уже в конце сентября
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
23 сентября, 11:30 11:30
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников

Латвия

Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
24 сентября, 07:58
Сегодня жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию юриста по телефону
23 сентября, 19:57
В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 18:27 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 15:58 15:58
Пропавшие в Непале оставили семьям не только боль, но и юридические проблемы
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 15:28 15:28
Иностранцев в Латвии ждут новые ограничения для работы и учебы
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 14:58 14:58
Владельцев собак предупредили об угрозе после исследований лис под Ригой
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 13:58 13:58
Покупка лицензий на рыбалку изменится, а требования к отчётам ужесточат
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 13:27 13:27
Ульяна Семёнова завещала музею спортивные реликвии на сотни тысяч евро
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 12:29 12:29
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 11:00 11:00
airBaltic отменяет прямые рейсы Рига - Дубай: что делать тем, кто купил билеты
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
23 сентября, 09:05 09:05
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца

ЧП

В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 10:06
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
22 сентября, 20:40
Дж. Р. Р. Толкина увековечат в Вестминстерском аббатстве: его мемориал станет «лесом историй»
22 сентября, 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
22 сентября, 10:28
«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате
22 сентября, 09:34
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
22 сентября, 07:42
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть

Mixer

Весы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 24 сентября
24 сентября, 08:57
Марс входит во Льва: четыре знака почувствуют этот транзит особенно сильно
Весы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 24 сентября
24 сентября, 08:07
Старый кед преподнес сюрприз: сможете найти 3 отличия на картинках за 20 секунд?
Весы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 24 сентября
24 сентября, 08:05
Стеклянный физалис укажет, что хорошего вы перестали замечать по привычке?
24 сентября, 07:32
Без прыжков и спортзала: 5 упражнений, чтобы укрепить живот и подтянуть ягодицы
24 сентября, 06:36
Уронили серёжку - не паникуйте: трюк с пылесосом и носком находит потеряшку за секунды
24 сентября, 06:07
Смешные картинки с надписями и вазелин
24 сентября, 06:06
Серебряное веретено соберёт день в ясную нить: какие знаки цыганского гороскопа успеют главное 24 сентября 2026 года
23 сентября, 23:05
Весы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 24 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей

Спорт

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас