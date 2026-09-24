«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол

41-летний Криштиану Роналду продолжит выступать за сборную Португалии и выйдет в стартовом составе на матч Лиги наций против Уэльса 24 сентября. Как сообщает португальский телеканал RTP , это подтвердил новый главный тренер национальной команды Жорже Жезуш.

Накануне встречи знаменитый футболист рассказал журналистам о своих спортивных целях, возможном завершении карьеры и непростых отношениях со средствами массовой информации.

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Роналду не скрывает, что у него по-прежнему большие планы. На пресс-конференции 23 сентября он назвал две главные цели: забить 1000 голов за карьеру и вновь выиграть со сборной Португалии Лигу наций.

На данный момент на счету футболиста 979 голов в официальных матчах за клубы и национальную команду

Таким образом, до заветной отметки ему осталось забить 21 мяч. Причем Роналду признался, что ему было бы особенно приятно достичь этого рубежа именно в футболке сборной Португалии.

При этом форвард подчеркнул, что не одержим погоней за рекордом. Для него не менее важно приносить пользу команде и помогать ей побеждать.

Португалия является действующим победителем Лиги наций. Команда завоевывала этот трофей дважды - в 2019 и 2025 годах. Теперь Роналду намерен побороться за третью победу.

Матч против Уэльса станет первым для Жорже Жезуша в должности главного тренера сборной Португалии. Специалист возглавил национальную команду после ухода Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы завершили выступление на чемпионате мира 2026 года.

Жезуш хорошо знаком с Роналду: ранее они вместе работали в саудовском клубе «Аль-Наср».

Новый наставник подтвердил, что капитан сборной начнет матч с Уэльсом с первых минут, если на заключительной тренировке не возникнет непредвиденных обстоятельств. Однако тренер не гарантировал, что Роналду проведет на поле все 90 минут.

Сам футболист положительно оценил назначение Жезуша, поблагодарив предыдущего тренера Роберто Мартинеса за проделанную работу.

Роналду также отметил, что готов при необходимости оставаться в запасе. По его словам, гораздо важнее, чтобы команда добивалась результата, а он сам чувствовал себя хорошо и мог приносить пользу сборной.

«Я привык к тому, что многие меня не любят»

Одной из самых обсуждаемых тем пресс-конференции стали отношения Роналду с журналистами и болельщиками.

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Футболист признал, что за долгие годы карьеры привык к критике, хотя некоторые высказывания в свой адрес считает несправедливыми.

Рассуждая об отношении отдельных телеканалов к нему, Роналду даже пошутил, что некоторые пытаются его уничтожить, но он сумеет увернуться от пули.

По словам португальца, за более чем 20 лет профессиональной карьеры он научился не обращать особого внимания на негативные комментарии и предпочитает сосредоточиваться на людях, которые его поддерживают.

Особенно важным для него остается отношение молодых болельщиков. Роналду считает, что дети видят в нем пример для подражания, и намерен сохранять эту роль даже после завершения футбольной карьеры.

Когда Роналду завершит карьеру

Вопрос об уходе из большого футбола также прозвучал на пресс-конференции.

Роналду признался, что после чемпионата мира 2026 года действительно рассматривал возможность завершить выступления за национальную команду, однако в итоге решил продолжить карьеру.

При этом футболист не исключил, что нынешний сезон может стать для него последним

Он объяснил, что предпочитает жить сегодняшним днем и не хочет заранее объявлять точную дату своего ухода. Решение будет зависеть от физического состояния и того, насколько он сможет оставаться полезным команде.

Роналду также подчеркнул, что не намерен удерживать место в сборной любой ценой. Если тренер перестанет на него рассчитывать или он сам почувствует, что больше не способен помогать команде, то будет готов уйти.

Встреча Португалии и Уэльса пройдет 24 сентября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Именно здесь проводит домашние матчи «Спортинг» - клуб, в котором Роналду начинал профессиональную карьеру.

Если футболист выйдет на поле, этот матч станет для него 234-м в составе национальной команды.