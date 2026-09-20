Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская бегунья Агнес Нгетич стала чемпионкой мира в полумарафоне и одновременно установила новый мировой рекорд для женского забега. На дистанции 21,1 км в Копенгагене она не просто победила соперниц - ближайшую преследовательницу Нгетич опередила на 50 секунд.

В воскресенье, 20 сентября, на чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене 25-летняя кенийка преодолела полумарафон за 1 час 5 минут 15 секунд.

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Это на одну секунду быстрее предыдущего мирового рекорда в категории women-only. Результат 1:05:16 принадлежал другой знаменитой кенийской бегунье - Перес Джепчирчир, которая показала его на чемпионате мира по полумарафону в польской Гдыне в октябре 2020 года. Новый результат подлежит стандартной процедуре официальной ратификации.

Нгетич фактически не оставила соперницам шансов. Она вышла вперёд практически сразу после старта и уже на отметке 5 км, которую прошла за 15 минут 12 секунд, имела десятисекундное преимущество.

К 10-му километру отрыв вырос до 26 секунд, к 15-му - до 53 секунд. На отметке 20 км Нгетич показала 1:01:56 и находилась более чем в 50 секундах впереди преследовательниц.

Финишную черту кенийка пересекла с поднятыми руками, остановив секундомер на исторической отметке 1:05:15.

Серебро завоевала ещё одна представительница Кении Вероника Лолео - 1:06:05. Третьей стала представительница Руанды Флоренс Нийонкуру, которая финишировала за 1:06:08 и установила национальный рекорд своей страны. World Athletics

Почему это отдельный мировой рекорд

В шоссейном беге World Athletics различает результаты, показанные женщинами в смешанных стартах и в отдельных женских забегах.

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В смешанной гонке спортсменка может бежать рядом с мужчинами и использовать их для поддержания высокого темпа. В категории women-only на трассе соревнуются только женщины, поэтому для неё ведётся отдельный мировой рекорд.

Таким образом, результат Нгетич не является абсолютным мировым рекордом в женском полумарафоне. Абсолютный рекорд принадлежит эфиопке Летесенбет Гидей - 1:02:52, показанные в Валенсии в 2021 году. Именно формулировка «мировой рекорд в женском забеге» здесь принципиальна.

Вторая мировая победа за год

Копенгагенский рекорд продолжил выдающийся сезон Нгетич. В январе 2026 года она выиграла чемпионат мира по кроссу в Таллахасси, причём опередила ближайшую соперницу на 42 секунды. Теперь к этому титулу добавилось золото чемпионата мира по полумарафону.

Нгетич уже несколько лет считается одной из сильнейших бегуний мира. В январе 2024 года в Валенсии она произвела сенсацию на дистанции 10 км, показав 28:46 в смешанном забеге и став первой женщиной, преодолевшей 10 км на шоссе быстрее 29 минут.

Весной 2025 года она установила мировой рекорд на 10 км в отдельном женском забеге - 29:27. А нынешний сезон подтверждает её универсальность: в январе она стала чемпионкой мира по кроссу, весной пробежала 10 км в Лилле за 28:58, а в июле показала лучшее время сезона в мире на 3000 метров - 8:08.95.

Теперь в её коллекции появился ещё один мировой рекорд - и титул чемпионки мира на дистанции 21,1 км.