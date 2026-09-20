Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль считает главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов действующего обладателя трофея - «Пари Сен-Жермен». При этом 19-летний футболист назвал и слабое место собственной команды в матчах с европейскими грандами.

Своим мнением Ямаль поделился в интервью Хорхе Вальдано в программе Universo Valdano на Movistar Plus+.

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На вопрос о фаворите Лиги чемпионов футболист ответил: «Думаю, PSG». Однако сразу оговорился: главная проблема парижан заключается именно в том, что они уже дважды подряд выиграли турнир.

«Проблема в том, что очень трудно побеждать после победы. Это самое сложное в футболе. Когда выигрываешь трофей, выиграть его снова - труднее всего», - сказал Ямаль, по сообщению Mundo Deportivo

Он признался, что опасается подобного эффекта и применительно к собственной команде: после большого успеха футболисты могут невольно расслабиться.

Выбор Ямаля вполне объясним. PSG под руководством Луиса Энрике выиграл две Лиги чемпионов подряд. В 2025 году французский клуб впервые в своей истории завоевал главный европейский трофей, разгромив в финале миланский «Интер» со счётом 5:0. Год спустя парижане защитили титул: финал с «Арсеналом» завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти PSG победил 4:3.

Теперь команда может добиться достижения, которое в эпоху Лиги чемпионов покорялось только мадридскому «Реалу»: выиграть турнир три раза подряд. Если учитывать всю историю Кубка европейских чемпионов, серии из трёх и более побед также были у «Аякса» и «Баварии».

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Ямаль назвал слабое место «Барселоны»

Ещё интереснее оказалось признание футболиста о том, с какими соперниками самой «Барселоне» особенно трудно играть в Европе.

«Наше слабое место - соперники вроде „Баварии“ или PSG. Они более физически мощные, заставляют тебя много бегать и сохранять концентрацию весь матч», - объяснил Ямаль.

«Арсенал», по его мнению, представляет другой тип угрозы: встреча с лондонцами была бы более тактической и строилась бы вокруг контроля мяча.

Слова Ямаля особенно показательны после предыдущего европейского сезона «Барселоны». Весной каталонцы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Атлетико». После поражения 0:2 на «Камп Ноу» «Барса» выиграла ответный матч в Мадриде 2:1, причём Ямаль забил уже на четвёртой минуте. Однако этого оказалось недостаточно - «Атлетико» прошёл дальше со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

Сам PSG в прошлом сезоне, напротив, вновь дошёл до конца. На пути к трофею парижане прошли «Монако», «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию», а затем обыграли «Арсенал» в финале.

Таким образом, в новом розыгрыше команда Луиса Энрике пытается сделать то, чего в современной Лиге чемпионов не удавалось никому, кроме «Реала» образца 2016–2018 годов, - взять главный клубный трофей Европы три сезона подряд