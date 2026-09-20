20 сентября 2026, 20:24

Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе

Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе

Гонка NASCAR Cup Series на знаменитой трассе в Бристоле завершилась сценой, больше напоминающей боксёрский поединок. После столкновения на последних кругах Карсон Хосевар и Райан Блэйни выяснили отношения уже на пит-лейне - толчками и ударами кулаками.

Инцидент произошёл вечером 19 сентября во время Bass Pro Shops Night Race на Bristol Motor Speedway в штате Теннесси.

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До финиша оставалось 43 круга, когда Блэйни обошёл Хосевара в борьбе за вторую позицию. Затем он сместился вниз, перекрывая сопернику траекторию, однако Хосевар не сбросил скорость. Его Chevrolet ударил Ford Блэйни сзади, после чего машина Блэйни врезалась во внешнюю стену. Official Site Of NASCAR

Для Блэйни, который до этого провёл сильную гонку и лидировал на протяжении 202 кругов, всё фактически закончилось. Он занял лишь 33-е место.

Хосевар сумел продолжить борьбу и в итоге финишировал третьим.

Но клетчатый флаг конфликт не остановил.

Два удара - и Блэйни оказался на асфальте

После гонки Блэйни подошёл к машине Хосевара на пит-лейне. Разговор получился предельно коротким: Блэйни толкнул соперника, после чего Хосевар ответил двумя ударами правой.

Первый удар сбил с Блэйни кепку, второй пришёлся в левую часть лица. Блэйни потерял равновесие и упал.

Он быстро поднялся, вырвался от пытавшегося удержать его человека и в ответ ударил Хосевара левой рукой. После этого между гонщиками вмешались представители команд и официальные лица NASCAR, сообщает FOX Sports

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Фотографии потасовки NASCAR разместила даже в официальной галерее этапа: на них запечатлены удар Хосевара, падение кепки Блэйни и попытки членов команд разнять пилотов. Official Site Of NASCAR

«Шоу в духе старой школы Бристоля»

После случившегося Хосевар дал понять, что не считает себя инициатором драки.

По его версии, Блэйни подошёл к нему после финиша и первым перешёл к физическому конфликту. Хосевар объяснил, что не собирался спокойно реагировать на нападение, и назвал произошедшее «шоу в духе старой школы Бристоля». Official Site Of NASCAR

И эта формулировка для NASCAR не случайна. Bristol Motor Speedway имеет репутацию одной из самых эмоциональных трасс чемпионата. Короткий 0,533-мильный овал с крутыми виражами заставляет машины постоянно находиться рядом, а контакты, столкновения и конфликты между гонщиками здесь давно стали частью истории соревнований.

Сам NASCAR назвал стычку Хосевара и Блэйни одной из крупнейших драк между пилотами серии за последнее время. Official Site Of NASCAR

Победитель оказался почти в тени драки

Парадоксально, но саму гонку выиграл совсем другой человек.

Победителем стал Джои Логано, который захватил лидерство на заключительных кругах и пересёк финиш первым. Второе место занял Кайл Ларсон, третье - Хосевар. Официальные результаты NASCAR подтверждают, что Логано прошёл все 500 кругов и победил с преимуществом 1,248 секунды.

Для Логано эта победа стала 40-й в карьере в NASCAR Cup Series. По этому показателю он сравнялся с членом Зала славы NASCAR Марком Мартином.

Но после финиша внимание зрителей быстро переключилось с победителя на Хосевара и Блэйни. Даже официальный отчёт NASCAR вышел с заголовком, в котором рядом с победой Логано была вынесена драка двух гонщиков.

Теперь остаётся ещё один вопрос: последуют ли дисциплинарные санкции NASCAR за послегоночную потасовку. На момент публикации официального решения о возможных штрафах в проверенных источниках ещё не было.

 

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