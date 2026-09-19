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Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3

Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
basket.lv

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3×3 во второй раз в истории стала серебряным призером Кубка мира среди игроков до 23 лет.

В субботу, 19 сентября, на турнире в китайском Ухане латвийские баскетболисты дошли до финала, где в напряженной борьбе уступили сборной Литвы со счетом 18:19. Об этом сообщает Sportacentrs.com.

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В составе латвийской команды выступали Мартиньш Бумбиерис, Кристоферс Карлсонс, Давис Скрейверс и Мартиньш Эвартс Звиедрис.

В финальном матче наиболее результативным игроком сборной Латвии стал Карлсонс, набравший восемь очков. Скрейверс принес команде пять очков, Звиедрис - четыре, Бумбиерис - одно.

Не менее напряженным получился полуфинал против Австралии. Латвийцы проигрывали со счетом 7:13, однако постепенно сократили отставание. Точные дальние броски Звиедриса помогли восстановить равновесие, а в концовке команда вышла вперед и завершила встречу победой - 21:18.

В этом матче Звиедрис набрал девять очков, Скрейверс - шесть, Бумбиерис - четыре, Карлсонс - два.

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Успешно выступила на турнире в Ухане и женская сборная Латвии, которую представляли Эния Кивите, Марта Даниэла Леймане, Иева Корзане и Аделина Уртане.

В четвертьфинале латвийские баскетболистки победили Францию со счетом 21:15 и вышли в полуфинал, где уступили Канаде - 8:21.

В матче за бронзовые медали сборная Латвии встретилась с Испанией. Соперницы оказались сильнее и одержали победу со счетом 22:14. В результате латвийская команда завершила Кубок мира на четвертом месте.

Чемпионками мира среди женщин стали баскетболистки США, обыгравшие в финале Канаду со счетом 15:10.

Таким образом, обе латвийские сборные вошли в четверку сильнейших команд молодежного Кубка мира, а мужская команда повторила историческое достижение 2018 года.

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