Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов

Апелляционный суд Парижа обязал Килиана Мбаппе выплатить €60 тыс. своему бывшему клубу «Пари Сен-Жермен». Речь идет о финансовых потерях, которые ПСЖ понес после обеспечительного ареста счетов весной 2025 года. Как пишет L’Équipe, ограничения были инициированы адвокатами футболиста, который пытался взыскать с клуба невыплаченные деньги. Счета ПСЖ оставались заблокированными 45 дней.
После перехода в мадридский «Реал» в 2024 году Мбаппе потребовал от парижан €60 млн невыплаченных зарплат, бонусов и премий. В ответ его представители добились обеспечительных мер, из-за которых клуб временно не мог распоряжаться частью средств.
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Теперь суд постановил, что последствия этой блокировки должен частично компенсировать сам футболист. По решению апелляционной инстанции, ПСЖ пришлось прибегнуть к кредитам для «удовлетворения текущих финансовых потребностей».
При этом суд не поддержал требования клуба о компенсации морального и репутационного ущерба. ПСЖ утверждал, что арест счетов создал проблемы с выплатой зарплат 724 сотрудникам, расчетами с поставщиками и налоговой, а также мог привести к дисциплинарным санкциям ФИФА, вплоть до запрета на трансферы. Эти аргументы суд счел недостаточными.
Ранее, в декабре 2025 года, Парижский суд по трудовым спорам обязал ПСЖ выплатить Мбаппе €61 млн за невыплаченную зарплату и бонусы. Таким образом, судебный конфликт между футболистом и клубом продолжается уже после его ухода из команды.
Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. За это время он шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды - Суперкубок.
В составе сборной Франции Мбаппе забил 66 голов и стал чемпионом мира в 2018 году. На чемпионате мира 2026 года он также стал лучшим бомбардиром турнира.