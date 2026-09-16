16 сентября 2026, 11:59 Валерия Леонова

Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет

Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет

Криштиану Роналду может перейти от роли капитана и главной звезды саудовского «Аль-Насра» к роли одного из его владельцев. 41-летний португалец вошел в группу инвесторов, которая готовит предложение о покупке контрольного пакета клуба у Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), сообщает португальское издание A Bola.

Речь идет не о том, что Роналду собирается приобрести «Аль-Наср» в одиночку. В предполагаемый консорциум входят пять инвесторов.

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Вместе с футболистом в нем участвует основатель и глава американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners Джерри Кардинале, контролирующей итальянский «Милан». Еще три участника - саудовские бизнесмены Ибрагим Аль-Мухайдиб, Мохаммед Аль-Хурайджи и Шараф Аль-Харири.

По данным A Bola, каждый из пяти инвесторов должен быть готов вложить не менее 100 млн долларов - около 92 млн евро. Таким образом, только первоначальные вложения группы могут составить порядка 500 млн долларов, или 460 млн евро.

Однако это не означает, что именно столько стоит «Аль-Наср». Цена возможной сделки пока официально не объявлена.

Что именно хотят купить

Сейчас 75% «Аль-Насра» принадлежит PIF - суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Остальная часть клуба находится у некоммерческой структуры.

Именно принадлежащий PIF контрольный пакет, по сообщениям СМИ, и интересует группу инвесторов.

Представители консорциума и RedBird должны провести переговоры с руководством фонда. Поэтому говорить о состоявшейся продаже пока рано: предложение еще предстоит согласовать, а окончательного решения PIF нет.

Если договоренность будет достигнута, получится довольно необычная ситуация: Роналду станет одним из владельцев клуба, за который продолжает выходить на поле.

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Роналду уже инвестирует в футбольные клубы

Для португальца это не первый шаг от футбола как спорта к футболу как бизнесу.

В феврале 2026 года Роналду через свою компанию CR7 Sports Investments приобрел 25% испанского клуба «Альмерия», выступающего во втором дивизионе Испании. Финансовые условия этой сделки не раскрывались.

Тогда футболист говорил, что давно хотел участвовать в развитии футбола не только на поле.

Существуют также сообщения о том, что Роналду уже принадлежит небольшая доля самого «Аль-Насра». В разных публикациях приводились разные цифры, поэтому точный размер его нынешнего пакета публично не подтвержден.

Контракт действует до 2027 года

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года после ухода из «Манчестер Юнайтед», а первые матчи за саудовский клуб провел уже в 2023-м.

Летом 2025 года он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

За свою карьеру португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз Лигу чемпионов. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и дважды выиграл Лигу наций.

Сейчас Роналду 41 год, и вопрос о том, чем он будет заниматься после завершения игровой карьеры, возникает все чаще. Покупка четверти «Альмерии», а теперь и возможное участие в приобретении контрольного пакета «Аль-Насра» показывают одно из направлений, в котором футболист уже начал развивать свой бизнес.

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