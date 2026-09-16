16 сентября 2026, 10:58 Валерия Леонова

«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины

«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины

Лионель Месси, объявивший в конце августа о завершении карьеры в сборной Аргентины, еще раз наденет футболку национальной команды. 39-летний футболист приглашен на товарищеский матч против Бенина, который пройдет 6 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и станет его официальным прощанием со сборной.

Решение было принято после разговора президента Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапии с главным тренером сборной Лионелем Скалони.

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«Мы пригласили лучшего игрока мира, символ нашей сборной и нашего капитана Лионеля Андреса Месси, чтобы он получил прощание, которого заслуживает», - сообщил Тапия.

В Аргентине предстоящий вечер уже называют «последним танго» Месси.

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Прощание планируют превратить в большой футбольный праздник. На «Монументаль» пригласят всех игроков сборной Аргентины, ставшей чемпионом мира в Катаре в 2022 году, а также членов их семей.

Перед этим аргентинская сборная проведет еще два товарищеских матча: 30 сентября против Боливии в Кордове и 3 октября против Буркина-Фасо в Буэнос-Айресе.

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Месси значится среди приглашенных футболистов, однако его участие подтверждено именно в заключительной встрече с Бенином.

21 год в сборной

Месси дебютировал за взрослую сборную Аргентины в 2005 году. За 21 год он провел за национальную команду 207 матчей и забил 125 голов - оба показателя являются рекордами сборной.

С Аргентиной он выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а летом 2026 года вновь дошел до финала чемпионата мира, где аргентинцы уступили Испании.

31 августа Месси объявил, что завершает выступления за национальную команду. Тогда казалось, что финал чемпионата мира стал его последним матчем в бело-голубой футболке.

Теперь у аргентинских болельщиков появится возможность попрощаться со своим многолетним капитаном на домашнем стадионе.

Матч с Бенином 6 октября должен стать 208-м и последним выступлением Лионеля Месси за сборную Аргентины

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