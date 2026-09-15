Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке

Столица Кении Найроби примет чемпионат мира по легкой атлетике 2029 года. Это будет первый в истории случай проведения главного мирового турнира по легкой атлетике в Африке, сообщает YLE News.

В борьбе за право принять чемпионат Найроби опередил Лондон, Мюнхен и Рим. Решение о месте проведения турнира принял совет международной федерации легкой атлетики World Athletics на заседании во вторник в Будапеште.

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Во время того же заседания совет определил хозяина чемпионата мира 2031 года. Турнир пройдет в немецком Мюнхене.

Мюнхен был одним из трех европейских городов, которые претендовали на проведение чемпионата мира 2029 года, однако уступил Найроби. При этом немецкий город получил право принять турнир двумя годами позже.