15 сентября 2026, 18:05 Наталья Гудемчук/LETA

Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи

Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
LSM

Латвийским спортсменам, тренерам и спортивным федерациям за достижения на международных соревнованиях выплатят в качестве премий более 1,5 млн евро. Такое решение правительство приняло во вторник, 15 сентября.

Премии предусмотрены за достижения на XXV зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх 2026 года, летних Сурдлимпийских играх 2025 года, финальном турнире Кубка мира по баскетболу 3×3 и чемпионате мира по пляжному волейболу.

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В бюджете Министерства образования и науки на эти цели предусмотрено 42 686 евро, а оставшаяся сумма будет выделена из средств государственного бюджета на непредвиденные расходы.

Крупнейшие премии предусмотрены для латвийских саночников за достижения на зимних Олимпийских играх.

Элине Иеве Боте за второе место в соревнованиях по санному спорту среди женщин предусмотрено 85 373 евро, ее тренерам Инарсу Кивлениексу и Даниэлу Фогелису - по 14 940 евро каждому, а трем обслуживающим спортивным специалистам - по 4269 евро.

Кристерс Апарйодс за четвертое место в одиночных соревнованиях получит 30 734 евро, а его тренеры Мартиньш Рубенис и Михаил Архипов - по 7684 евро каждый.

За четвертое место в соревнованиях саночниц в парном разряде Марте Робежниеце и Китии Богдановой предусмотрено по 23 051 евро каждой. Их тренерам Сандрису Берзиньшу и Рику Кристенсу Розитису - по 5763 евро.

За четвертое место в эстафете каждый из шести латвийских спортсменов - Элина Иева Бота, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме, Кристерс Апарйодс, Марта Робежниеце и Кития Богданова - получит по 23 051 евро. Их тренерам Петерису Калниньшу, Айварсу Калниньшу и Каспарсу Конрадсу выплатят по 3842 евро.

Мартиньш Ботс и Робертс Плуме за пятое место в парных соревнованиях получат по 13 830 евро, а их тренеры Зинтис Шайцанс и Петерис Циманис - по 3458 евро.

Латвийской федерации санного спорта на развитие этого вида спорта и поддержку молодых спортсменов выделено 177 860 евро.

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Шорт-трекист Робертс Крузбергс за третье место на дистанции 1500 метров получит 51 224 евро, а за пятое место на дистанции 1000 метров - еще 18 441 евро. Его тренеру Карлису Крузбергсу и двум спортивным специалистам за третье место выплатят по 8537 евро, а за пятое место - по 3073 евро. Латвийской ассоциации конькобежного спорта на развитие шорт-трека выделено 71 144 евро.

Латвийская хоккейная федерация за выход мужской сборной в финальный турнир зимних Олимпийских игр получит 142 288 евро на развитие вида спорта и поддержку молодых игроков.

На зимних Паралимпийских играх за третье место в соревнованиях смешанных пар по керлингу на колясках Полина Рожкова и Агрис Ласманис получат по 38 418 евро. Их тренеру Арнису Вейдеманису и двум спортивным специалистам - по 6403 евро. Латвийской ассоциации керлинга на развитие керлинга на колясках будет выделено 35 572 евро.

На летних Сурдлимпийских играх Зане Эмбректе за второе место в плавании на 50 метров вольным стилем получит 85 373 евро. Ее тренеру Галине Броке выплатят 34 149 евро, а обслуживающему спортивному специалисту Ивете Кразе - 8537 евро.

Маргарита Пархоменко за третье место в тхэквондо получит 51 224 евро, ее тренер Виталий Лепинс-Жагарс - 20 489 евро, а обслуживающий спортивный специалист Мара Курсите - 5122 евро. Латвийской федерации спорта глухих будет выделено 35 572 евро.

Победители Кубка мира по баскетболу 3×3 Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис и Зигмарс Раймо получат денежную премию по 21 344 евро каждый. Их тренер Раймондс Фелдманис и спортивный специалист Кристапс Готфридс получат по 5336 евро каждый, а Латвийскому баскетбольному союзу на развитие этого вида спорта выделят 35 572 евро.

Чемпионки мира по пляжному волейболу Тина Лаура Граудиня и Анастасия Самойлова получат по 21 344 евро каждая. Их тренеру Даниэлу Луису Вуду Родригесу выплатят 6403 евро, а трем спортивным специалистам - от 1067 до 2134 евро. Латвийской федерации волейбола выделено 35 572 евро.

Победители чемпионата мира U-21 по пляжному волейболу Густавс Аузиньш и Кристианс Фокеротс получат по 6404 евро каждый, а их тренер Мартиньш Плявиньш - 3202 евро.

на фото - бронзовые призеры по керлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх Полина Рожкова и Агрис Ласманис. 

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