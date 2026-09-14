Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA

В мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сменился лидер - выступающая за Казахстан Елена Рыбакина впервые официально возглавила мировую классификацию, поднявшись со второй строчки на первую. Первая ракетка Латвии Елена Остапенко сохранила в обновленном 14 сентября рейтинге 32-е место.

27-летняя теннисистка стала 30-й женщиной в истории WTA, достигшей вершины рейтинга, а также первой представительницей Казахстана с этим достижением - как среди мужчин, так и среди женщин. Рыбакина обошла белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство с октября 2024 года на протяжении 107 недель.

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После победы на US Open Рыбакина набрала 9901 рейтинговое очко и опередила Соболенко, у которой 7875 очков. В финале турнира Большого шлема в Нью-Йорке Рыбакина победила Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Третье место оставила за собой 32-летняя американка Джессика Пегула.

Также в рейтинге WTA по итогам US Open произошли другие изменения в первой десятке: украинка Элина Свитолина поднялась с девятого на седьмое место, Каролина Мухова из Чехии опустилась с седьмого на восьмое, полька Ига Швентек - с восьмого на девятое, американка Аманда Анисимова выпала из топ-10, а десятку теперь замыкает украинка Марта Костюк.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 11 позиций и теперь занимает 120-е место.

Рейтинг WTA от 14 сентября:

1. Елена Рыбакина (Казахстан) - 9901 очко

2. Арина Соболенко (Белоруссия) - 7875 очков

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3. Джессика Пегула (США) - 7265

4. Кори Гауфф (США) - 7244

5. Мирра Андреева (Россия) - 5743

6. Линда Носкова (Чехия) - 5328

7. Элина Свитолина (Украина) - 4809

8. Каролина Мухова (Чехия) - 4683

9. Ига Швентек (Польша) - 4619

10. Марта Костюк (Украина) - 3980