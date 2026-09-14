Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA

В мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сменился лидер - выступающая за Казахстан Елена Рыбакина впервые официально возглавила мировую классификацию, поднявшись со второй строчки на первую. Первая ракетка Латвии Елена Остапенко сохранила в обновленном 14 сентября рейтинге 32-е место.
27-летняя теннисистка стала 30-й женщиной в истории WTA, достигшей вершины рейтинга, а также первой представительницей Казахстана с этим достижением - как среди мужчин, так и среди женщин. Рыбакина обошла белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство с октября 2024 года на протяжении 107 недель.
Читайте нас также
После победы на US Open Рыбакина набрала 9901 рейтинговое очко и опередила Соболенко, у которой 7875 очков. В финале турнира Большого шлема в Нью-Йорке Рыбакина победила Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.
Третье место оставила за собой 32-летняя американка Джессика Пегула.
Также в рейтинге WTA по итогам US Open произошли другие изменения в первой десятке: украинка Элина Свитолина поднялась с девятого на седьмое место, Каролина Мухова из Чехии опустилась с седьмого на восьмое, полька Ига Швентек - с восьмого на девятое, американка Аманда Анисимова выпала из топ-10, а десятку теперь замыкает украинка Марта Костюк.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 11 позиций и теперь занимает 120-е место.
Рейтинг WTA от 14 сентября:
1. Елена Рыбакина (Казахстан) - 9901 очко
2. Арина Соболенко (Белоруссия) - 7875 очков
3. Джессика Пегула (США) - 7265
4. Кори Гауфф (США) - 7244
5. Мирра Андреева (Россия) - 5743
6. Линда Носкова (Чехия) - 5328
7. Элина Свитолина (Украина) - 4809
8. Каролина Мухова (Чехия) - 4683
9. Ига Швентек (Польша) - 4619
10. Марта Костюк (Украина) - 3980