Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн

Победа Рыбакиной, рекордные деньги и то, чего не видно по спокойному лицу чемпионки

Елена Рыбакина впервые выиграла US Open. В финале 12 сентября 27-летняя теннисистка, представляющая Казахстан, победила Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. За титул ей полагаются рекордные для турниров Большого шлема $5,5 млн, а в понедельник она официально станет первой ракеткой мира. Для одной поездки в Нью-Йорк получилось немало.

У этого финала хватало подробностей, интересных даже человеку, который путает сет с геймом. Соболенко пыталась выиграть турнир третий раз подряд, после поражения досталось ракетке, на трибунах сидел Брэд Питт, а кубок вручала Мария Шарапова. Но, пожалуй, самое неожиданное выяснилось уже после матча: Рыбакина, по которой обычно трудно угадать хоть какую-нибудь тревогу, призналась, насколько тяжело дались ей эти недели.

Соболенко вернула интригу, но третий сет остался за Рыбакиной

Финал продолжался два часа и 21 минуту. Рыбакина выиграла первую партию, однако закончить всё в двух сетах Соболенко ей не позволила. Во второй белорусская теннисистка прибавила и добилась своего, взяв её со счётом 7:5.

В такие моменты матч может резко измениться. Одна спортсменка только что спасла положение, другой приходится заново собираться после упущенной возможности. Рыбакина с этим справилась: решающий сет она выиграла 6:2.

Для Соболенко это особенно болезненное поражение. До финала она выиграла на US Open 19 матчей подряд, завоевала здесь титулы в 2024 и 2025 годах и вышла в четвёртый нью-йоркский финал кряду. Рыбакина остановила эту серию на самом последнем шаге.

Причём для неё самой Нью-Йорк долго оставался сложным турниром. До нынешнего розыгрыша она ни разу не проходила здесь дальше четвёртого круга. Теперь уезжает с главным кубком.

Сколько стоят семь побед в Нью-Йорке

За победу на US Open Рыбакина получит $5,5 млн. Это крупнейшие чемпионские призовые в истории турниров Большого шлема. Финалистке Соболенко полагаются $2,8 млн. Разница между двумя результатами составляет $2,7 млн.

Мужскому чемпиону предусмотрена такая же выплата, как женской чемпионке. Всего на призовые и другие выплаты участникам US Open в этом году выделили $108 млн.

При этом чемпионская сумма положена за весь выигранный турнир. Рыбакиной понадобились семь побед, а среди её соперниц по дороге к титулу были Наоми Осака, олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь и Коко Гауфф. В четвертьфинале и полуфинале Елене пришлось отыгрываться после проигранного первого сета.

Так что за красивой фотографией с кубком стоит довольно плотный список людей, которые очень старались не дать ей эту фотографию сделать.

Почему Соболенко так тяжело переживала поражение

В 2026 году Соболенко впервые с 2022-го не выиграла ни одного турнира Большого шлема. Таких турниров четыре: Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Они проходят на разных покрытиях и считаются главными испытаниями теннисного сезона.

В январе Арина добралась до финала Australian Open и уступила Рыбакиной. В сентябре история повторилась в Нью-Йорке. Между ними были поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и четвёртом круге Уимблдона.

Однако назвать её год просто неудачным было бы несправедливо. Соболенко выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Кроме того, она достигла редкого результата: сыграла в восьми подряд финалах Australian Open и US Open, двух «Шлемов» на твёрдом покрытии.

Для большинства теннисисток даже один такой финал становится достижением всей карьеры. Соболенко выходит в них регулярно, но сама ждёт от себя побед. Поэтому даже очень сильный сезон может ощущаться как разочарование, если главные кубки достаются другим.

Ракеткам досталось, но победу соперницы она признала

Во время финала Соболенко ударила ракеткой о корт, а после окончания матча разбила другую. На пресс-конференции она объяснила, что пыталась выплеснуть злость и разочарование. Особенно трудно, по её словам, было принять поражение, когда так хотелось выиграть US Open третий раз подряд.

При этом Арина поздравила Рыбакину и признала её сильные стороны. Она отдельно отметила подачу Елены и её способность заходить в корт и давить на соперницу мощными ударами.

Это важная деталь вечера. Соболенко была недовольна собственной игрой, но не пыталась представить результат случайностью или отнять у победительницы заслугу.

Самая спокойная девушка на корте тоже плохо спала

Рыбакина почти не выдаёт переживаний во время игры. По её лицу бывает трудно понять, только что она выиграла важнейшее очко или проиграла его. Такая сдержанность легко создаёт впечатление, будто большие финалы даются ей без особенных нервов.

После победы выяснилось, что впечатление обманчиво.

«Я, конечно, нервничала. Хуже спишь, хуже ешь», сказала Елена, рассказывая о напряжении последних недель.

К борьбе за титул добавлялась погоня за первым местом в рейтинге. А ещё перед турниром её беспокоила травма, из-за которой подготовка оказалась сложнее обычного. Поэтому среди чувств, о которых говорила чемпионка, было облегчение: ежедневная работа и переживания наконец закончились результатом, ради которого всё затевалось.

Спокойное лицо в данном случае говорит о том, как человек держится. О том, что ему легко, оно ничего не обещает.

В шесть лет взяла ракетку, в семнадцать поверила в большую карьеру

Рыбакина сделала любопытное признание, которое особенно хорошо звучит после такого финала. Теннисом она начала заниматься в шесть лет, но долго не представляла себя профессиональной спортсменкой, выступающей на крупнейших турнирах.

По её словам, только в 17 лет пришло понимание, что в этом спорте она способна добиться серьёзных успехов. Детство же вспоминается прежде всего как время, когда она играла с друзьями.

Это не история о человеке, который до семнадцати лет почти не тренировался, а потом внезапно стал чемпионкой. Занятия и соревнования уже были частью её жизни. Позже появилась уверенность, что они могут привести гораздо дальше, чем казалось раньше.

Теперь, десять лет спустя, у неё три титула Большого шлема и первое место в мировом рейтинге.

Первое место она обеспечила ещё до финала

Официально Рыбакина возглавит рейтинг WTA в понедельник, 14 сентября. Но необходимое количество очков она набрала ещё после выхода в полуфинал.

Это значит, что даже победа Соболенко в финале не сохранила бы за ней первую строчку. Арина удерживала её 99 недель подряд, почти два года.

Рейтинг учитывает результаты за длительный период, поэтому место в нём не разыгрывается в одном конкретном матче. Кубок US Open, напротив, в субботу ещё предстояло выиграть. Рыбакина сумела сделать и то и другое: обеспечить себе лидерство, а затем победить спортсменку, которую сменяет на вершине.

Она станет первой представительницей Казахстана, возглавившей женский одиночный рейтинг.

Брэд Питт на трибунах, Шарапова с кубком

За финалом наблюдал Брэд Питт вместе с Инес де Рамон. Актёр успел и пообщаться с соседями по трибуне, и сфотографироваться с болельщицами. Среди гостей женского финала также была Эми Адамс.

Особая роль досталась Марии Шараповой: она вручила Рыбакиной чемпионский кубок. У этой церемонии получилась красивая историческая подробность. Шарапова сама выиграла US Open в 2006 году, ровно двадцать лет назад.

Для человека, который редко смотрит теннис, такие лица на трибунах помогают почувствовать масштаб события. Для игроков всё гораздо конкретнее: кто бы ни сидел в первом ряду, решать исход матча всё равно приходится самим.

В коллекции теперь не хватает только Парижа

Первый титул Большого шлема Рыбакина выиграла на Уимблдоне в 2022 году. В январе 2026-го добавила Australian Open, теперь к ним присоединился US Open. Для полного комплекта из четырёх главных турниров ей осталась победа на «Ролан Гаррос». Такой набор, собранный за карьеру, называют карьерным Большим шлемом.

Но превращать сегодняшний успех в список следующих обязательств пока рано. Рыбакина уже выиграла два крупнейших турнира за один сезон, оба раза победив в финале Соболенко, и впервые поднимется на вершину рейтинга. После недель, когда было трудно нормально спать и есть, у неё наконец есть возможность спокойно порадоваться тому, что получилось.