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Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA

Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA

Президент FIFA Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок, несмотря на серьезный конфликт внутри мирового футбола и отказ ряда национальных федераций поддержать его переизбрание.

Следующие выборы главы организации состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко, сообщает Reuters.

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О своем решении Инфантино впервые официально объявил еще 1 мая на Конгрессе FIFA в Ванкувере.

«Я хочу сказать вам - 211 ассоциациям-членам FIFA, - что буду кандидатом на выборах президента FIFA в следующем году», - заявил он тогда.

Теперь, когда вокруг его будущего развернулась серьезная борьба, Инфантино вновь дает понять, что отказываться от выборов не собирается. Свою программу он формулирует предельно коротко:

Футбол принадлежит всем, во всем мире

Инфантино возглавляет FIFA с февраля 2016 года, когда он сменил Йозефа Блаттера. В 2019 и 2023 годах его переизбирали без соперников. В случае новой победы он сможет оставаться во главе мирового футбола до 2031 года.

Почему вокруг Инфантино разгорелся конфликт

Главной причиной нынешнего противостояния стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE).

Летом FIFA предложила создать коммерческую структуру, которая получила бы права, связанные с крупнейшими турнирами организации, включая мужские и женские чемпионаты мира. План предполагал привлечение частных инвесторов и продажу им до 20% новой компании. Ее первоначальная оценка составляла около 20 млрд долларов, а FIFA рассчитывала привлечь до 4,2 млрд долларов.

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Проект вызвал чрезвычайно жесткую реакцию. UEFA заявила, что футбол «не принадлежит FIFA, чтобы его продавать», и пригрозила бойкотом соревнований FIFA. Против предложения также выступили Азиатская футбольная конфедерация (AFC) и CONCACAF, объединяющая федерации Северной и Центральной Америки и Карибского региона.

В итоге 31 июля FIFA отказалась от проекта в предложенном виде. Однако на этом конфликт не закончился.

UEFA заявила о потере доверия к руководству FIFA и начала добиваться получения документов и свидетельских показаний в США для возможного разбирательства в Швейцарии. FIFA, в свою очередь, обвинила европейскую организацию в кампании по дискредитации Инфантино.

Для Инфантино особенно неприятно то, что конфликт постепенно переходит непосредственно в предвыборную плоскость.

Reuters сообщает, что несколько национальных футбольных ассоциаций уже отказались поддерживать его переизбрание. Среди них - федерации Франции и Австрии. Датская футбольная ассоциация заявила, что намерена содействовать поиску серьезного альтернативного кандидата. Ее президент Йеспер Мёллер открыто призвал Инфантино уйти в отставку.

При этом говорить, что положение президента FIFA уже безнадежно, нельзя. По данным Reuters, Инфантино по-прежнему располагает достаточной поддержкой для переизбрания, а особенно сильны его позиции среди ряда федераций за пределами Европы. Пока официально зарегистрированного сильного соперника у него также нет.

Более 100 тысяч человек потребовали расследования

Дополнительное давление оказывает правозащитная организация FairSquare. По ее данным, более 100 тысяч человек поддержали обращение в комитет по этике FIFA с требованием расследовать действия Инфантино.

Авторы обращения обвиняют президента FIFA, в частности, в злоупотреблении полномочиями и нарушении требования политической нейтральности организации. FairSquare добивается его отстранения от футбольной деятельности на два года. FIFA пока не удовлетворила эти требования.

Таким образом, выборы 2027 года могут оказаться для Инфантино совершенно не похожими на две предыдущие кампании, когда он оставался единственным кандидатом. До голосования остается около полугода, и теперь один из главных вопросов - появится ли у действующего президента FIFA реальный соперник.

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