Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру

LSM

Латвийский фигурист Денис Васильев не будет участвовать в соревнованиях в новом сезоне. 27-летний спортсмен из Даугавпилса сообщил, что хочет сохранить физическую форму, но сосредоточиться на творческом развитии, чтобы вновь получать удовольствие от катания. Об этом сообщает портал Grani.lv со ссылкой на интервью Васильева на на платформе Ko-Fi.

Отмечается, что в настоящее Денис Васильев не входит в состав Латвийской олимпийской команды и не имеет соглашения с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта, которое гарантировало бы ему поддержку.

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При этом фигурист подчеркнул, что пауза не означает завершения карьеры. Он отметил, что гордится участием в трех Олимпийских играх, но считает, что пока не реализовал весь свой потенциал.

Вернется ли Васильев к соревнованиям после паузы, должно стать понятно в течение года. Сейчас одной из его главных задач остается полное восстановление после травмы руки, полученной в мае.

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Спортсмен продолжает работать и заниматься другими проектами. В конце августа он был тренером в спортивном лагере в Анкаре.

Grani.lv, отмечают, что ранее у Васильева уже возникали проблемы с финансированием. В прошлом году из-за задержки выплат от Латвийской олимпийской команды он пропустил престижные соревнования в Германии и временно приостановил сотрудничество с тренером Стефаном Ламбьелем. Позже финансовые вопросы удалось решить.

За карьеру Васильев становился бронзовым призером чемпионата Европы. Его лучший результат на чемпионатах мира - шестое место в 2018 году. Он трижды участвовал в Олимпийских играх, на Играх этого года в Милане и Кортина-д’Ампеццо занял 18-е место.