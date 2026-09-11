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Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание

Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание

Глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекджа заявил, что финал чемпионата мира 2030 года пройдет в Марокко - на строящемся гигантском стадионе имени Хасана II недалеко от Касабланки. Однако FIFA официально место проведения решающего матча пока не определила.

«Провинция Бен-Слиман удостоится чести принять финал чемпионата мира 2030 года», - заявил Лекджа в четверг, 10 сентября, на политическом мероприятии в городе Бузника. При этом он связал будущий чемпионат с необходимостью дальнейшего развития провинции.

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Заявление оказалось настолько категоричным, что уже на следующий день на него отреагировал премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш. Он раскритиковал Лекджа за преждевременное объявление места проведения финала и подчеркнул, что Марокко организует чемпионат совместно с Испанией и Португалией, а подобные вопросы требуют координации и уважения к партнерам.

Стадион на 115 тысяч зрителей

Главный козырь Марокко в борьбе за финал - гигантский стадион Grand Stade Hassan II, который строится в провинции Бен-Слиман примерно в 60 километрах от Касабланки.

Проектная вместимость арены составляет 115 000 зрителей. После завершения строительства она должна стать крупнейшим в мире стадионом, специально предназначенным для футбола.

Стоимость проекта оценивается примерно в 1 млрд долларов

Однако стадион пока далек от завершения. По данным Reuters, к маю 2026 года строительная готовность составляла около 30%, а закончить работы планируется к концу 2027 года.

Марокко против Испании

За право принять главный матч чемпионата развернулась серьезная конкуренция. Испания также открыто заявляет, что финал должен состояться именно у нее.

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Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан еще в июне говорил, что одной из четырех основных задач при подготовке турнира является проведение финала в Испании:

Испания должна быть во главе организации чемпионата мира, финальный матч которого должен пройти в нашей стране

Среди очевидных испанских претендентов называются мадридский Santiago Bernabéu и обновленный Camp Nou в Барселоне.

При этом у Испании будет больше всего предложенных арен: в первоначальную заявку вошли 11 испанских стадионов, шесть марокканских и три португальских.

Что говорит FIFA

В августе британская The Times сообщила, что президент FIFA Джанни Инфантино якобы поддерживает марокканскую кандидатуру и обещал стране финал на фоне борьбы за поддержку перед выборами главы FIFA. Международная федерация категорически отвергла эти утверждения, назвав сообщения о таком обещании «ложными и вводящими в заблуждение». FIFA заявила, что решение о финале будет принято в установленном порядке.

После нового заявления Лекджа позиция FIFA не изменилась: организация вновь сообщила, что решение будет принято «в надлежащее время».

Чемпионат мира 2030 года станет необычным еще и географически. Основными хозяевами будут Испания, Португалия и Марокко, а по одному матчу в честь столетия первого чемпионата мира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Таким образом, турнир пройдет в шести странах на трех континентах.

На фото: к ЧМ-2030 Марокко строит самый большой стадион в мире.

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