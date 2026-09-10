Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси достиг предварительной договорённости о приобретении контрольного пакета акций клуба испанской второй лиги «Эльденсе». После завершения сделки Месси станет мажоритарным акционером клуба, сообщает ВВС.

Согласно информации «Эльденсе», Месси договорился о приобретении акций, которые сейчас принадлежат Grupo TH Soluciones. Однако сделка ещё не завершена: её закрытие зависит от выполнения оставшихся юридических и договорных процедур, включая комплексную проверку, а также получения необходимого разрешения Национального совета по спорту Испании (CSD).

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«Эльденсе» станет вторым испанским клубом, в который инвестировал Месси. В апреле он приобрёл каталонский клуб «Корнелья».

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«Эльденсе» из Аликанте сейчас занимает 20-е место в Ла Лиге 2. Команда набрала два очка в четырёх матчах этого сезона, а в начале этой недели клуб расстался с главным тренером Клаудио Барраганом.

«Корнелья» выступает в пятом дивизионе испанского футбола. В апреле клуб заявил, что приобретение Месси укрепляет его тесные связи с «Барселоной» и подтверждает его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии.