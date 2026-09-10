Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси

Ламин Ямаль третий год подряд оказался среди претендентов на «Золотой мяч» и установил достижение, которого на этом этапе карьеры не было даже у Лионеля Месси. В 2024 году испанец занял восьмое место, год спустя стал вторым, а теперь снова считается одним из главных фаворитов премии.

В новый список номинантов от «Барселоны» также вошли Пау Кубарси и Родри. Рафинья, Фермин Лопес и Педри на этот раз среди претендентов не оказались. Учитывались выступления футболистов с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026 года, пишет yahoo.com

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Главным аргументом в пользу Ямаля стал его сезон в составе «Барселоны». Вингер провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач. По итогам чемпионата Испании он стал лучшим ассистентом и был признан игроком года в Ла Лиге.

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Сборная Испании также получила от Ямаля весомый вклад на чемпионате мира 2026 года. Он сыграл восемь матчей, забил один гол и создал шесть голевых моментов. Еще три результативные передачи футболист сделал в квалификации.

Теперь Ямалю предстоит дождаться итогов голосования. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне - выбор города стал отсылкой к первой церемонии награждения, состоявшейся в 1956 году.

Таким образом, уже сам факт третьей номинации подряд сделал Ямаля рекордсменом среди игроков его возраста. Даже Месси в этот период карьеры не удавалось трижды подряд попадать в число претендентов на главную индивидуальную футбольную награду.