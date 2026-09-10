10 сентября 2026, 09:28

Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси

Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси

Ламин Ямаль третий год подряд оказался среди претендентов на «Золотой мяч» и установил достижение, которого на этом этапе карьеры не было даже у Лионеля Месси. В 2024 году испанец занял восьмое место, год спустя стал вторым, а теперь снова считается одним из главных фаворитов премии.

В новый список номинантов от «Барселоны» также вошли Пау Кубарси и Родри. Рафинья, Фермин Лопес и Педри на этот раз среди претендентов не оказались. Учитывались выступления футболистов с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026 года, пишет yahoo.com

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Главным аргументом в пользу Ямаля стал его сезон в составе «Барселоны». Вингер провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач. По итогам чемпионата Испании он стал лучшим ассистентом и был признан игроком года в Ла Лиге.

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Сборная Испании также получила от Ямаля весомый вклад на чемпионате мира 2026 года. Он сыграл восемь матчей, забил один гол и создал шесть голевых моментов. Еще три результативные передачи футболист сделал в квалификации.

Теперь Ямалю предстоит дождаться итогов голосования. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне - выбор города стал отсылкой к первой церемонии награждения, состоявшейся в 1956 году.

Таким образом, уже сам факт третьей номинации подряд сделал Ямаля рекордсменом среди игроков его возраста. Даже Месси в этот период карьеры не удавалось трижды подряд попадать в число претендентов на главную индивидуальную футбольную награду.

Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси

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