9 сентября 2026, 19:57 Валерия Леонова

Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО

Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО

Матч ветеранских команд Racing и San Miguel в Аргентине закончился скандалом и уголовным делом после нападения футболиста на помощника арбитра.

Пострадавший потерял сознание, был госпитализирован с переломом носовой перегородки, а напавшего на него игрока пожизненно отстранили от соревнований Liga Senior del Fútbol Argentino. Об инциденте сообщают аргентинские издания TN и TyC Sports.

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Матч категории +35 проходил 7 сентября на тренировочной базе Racing Tita Mattiussi в Авельянеде.

К 23-й минуте второго тайма счет был 3:3. Незадолго до этого Racing сумел отыграться со счета 1:3. После нарушения правил со стороны San Miguel помощник арбитра Пабло Хавьер Вальес поднял флаг.

Футболист гостей Рауль Эрнан Гарсия направился к нему и нанес сильный удар в лицо.

Вальес сразу упал на газон и некоторое время оставался без сознания. На поле ему оказала помощь находившаяся на стадионе врач.

Главный арбитр Пабло Диегес немедленно остановил матч. Вскоре после случившегося он рассказал, что у его коллеги сильно шла кровь из носа.

«Мы приходим сюда работать. Даже если мы ошибаемся - а ошибка может быть непреднамеренной, - это не оправдывает никакого физического насилия», - заявил Диегес после матча.

Арбитр провел ночь в больнице

Вальеса доставили в больницу Presidente Perón в Авельянеде, где он провел ночь. По данным аргентинских СМИ, проведенное обследование выявило у него перелом носовой перегородки и ушибы.

Происшествие вышло за рамки спортивного разбирательства. В связи с нападением было возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений, которым занимается прокуратура Авельянеды.

Игрока исключили пожизненно, команду сняли с турнира

Liga Senior del Fútbol Argentino отреагировала на происшествие практически сразу.

После экстренного совещания представителей команд категории +35 было принято решение о «полном и пожизненном исключении» Рауля Эрнана Гарсии из всех турниров, соревнований и других мероприятий, проводимых лигой.

Наказали и его команду: San Miguel +35 исключили из текущего розыгрыша турнира.

Клуб San Miguel публично осудил действия своего футболиста и принес извинения Пабло Вальесу. В заявлении клуба говорится, что Гарсия признал свою ответственность и выразил сожаление о случившемся.

«Мы можем ошибаться, можем протестовать против решения или эмоционально переживать матч, но всегда должны сохранять уважение к тем, кто является частью игры», - подчеркнули в клубе.

Для Гарсии последствия инцидента оказались окончательными: на поле в турнирах Liga Senior он больше не вернется.

Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО

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