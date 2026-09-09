Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда

Лионель Месси постепенно осваивает новую для себя роль - владельца футбольных клубов. Всего через несколько месяцев после покупки каталонской «Корнельи» аргентинец договорился о приобретении «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании.

Причем речь идет не о небольшой доле: Месси намерен получить контроль над клубом полностью. О достигнутом принципиальном соглашении сообщает Reuters.

Читайте нас также Google News Facebook

39-летний футболист планирует приобрести 100% акций «Эльденсе», которыми сейчас владеет колумбийская инвестиционная группа TH Soluciones Group S.A.S.

Сам клуб подтвердил, что договоренность достигнута, однако сделка еще не завершена. Сторонам предстоит закончить юридические и договорные процедуры, провести необходимую проверку и получить обязательное разрешение Высшего совета спорта Испании (CSD).

Точной даты завершения сделки пока нет, но испанские СМИ ожидают, что это может произойти в ближайшие дни.

От маленькой «Корнельи» до профессионального клуба

Это уже вторая покупка Месси в испанском футболе за пять месяцев.

16 апреля он приобрел 100% каталонского клуба «Корнелья», выступающего в Tercera RFEF - пятом по уровню дивизионе испанской футбольной системы.

«Корнелья» интересна прежде всего своей школой. Клуб из пригорода Барселоны имеет репутацию одного из заметных центров подготовки молодых футболистов в Каталонии.

В разные годы через его систему прошли будущий чемпион Европы в составе сборной Испании Жорди Альба, вратарь Давид Райя, Хави Пуадо, Айтор Руибаль и другие футболисты.

Испанская AS сообщала, что только за последние три года более 50 воспитанников и молодых игроков «Корнельи» привлекли ведущие футбольные академии - среди них «Барселона», «Реал Мадрид» и другие.

После покупки клуба Месси говорил, что новый проект предусматривает укрепление молодежной системы и постепенную профессионализацию клуба.

«Эльденсе» - совсем другой масштаб

Теперь аргентинец сделал шаг в профессиональный испанский футбол.

Читайте

ФК «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте и выступает в Segunda División - втором по силе чемпионате страны, непосредственно под Ла Лигой. На данный момент команда занимает 20-е место в таблице.

Нынешний владелец «Эльденсе» - колумбийская TH Soluciones Group - приобрел клуб только в октябре прошлого года. Теперь весь принадлежащий группе пакет должен перейти Месси.

Мэр Эльды Рубен Альфаро уже подтвердил, что представители аргентинца сообщили ему о принципиальной договоренности. Но призвал дождаться окончательного оформления сделки.

По словам мэра, с окружением Месси уже обсуждались возможные направления развития клуба, в частности работа с молодежью и футбольной академией.

Месси строит собственную футбольную систему?

Две покупки позволяют предположить, что аргентинец постепенно создает собственный футбольный бизнес в Испании.

«Корнелья» располагает сильной системой подготовки молодых игроков, а «Эльденсе» играет на профессиональном уровне и теоретически способен бороться за выход в Ла Лигу.

Однако пока нет подтверждений, что два клуба предполагается объединить в одну спортивную структуру.

Поэтому говорить о собственной «футбольной империи» Месси пока рано.

Есть и третий интересный элемент будущего футбольного портфеля аргентинца. По данным Reuters, после окончания игрового контракта Месси должен получить долю в своем нынешнем клубе «Интер Майами».

Получается любопытная перспектива: после завершения игровой карьеры один из самых титулованных футболистов в истории может одновременно иметь интересы в клубах по обе стороны Атлантики.

И Месси здесь не одинок. Владельцем FC Andorra является компания бывшего партнера аргентинца по «Барселоне» Жерара Пике, Килиан Мбаппе инвестировал в французский Caen, а Винисиус Жуниор - в португальский Alverca.