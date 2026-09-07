Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике подписал новый контракт с клубом до 2030 года. По данным L’Équipe, новое соглашение принесет 56-летнему испанцу около 20 млн евро до вычета налогов за сезон - почти на две трети больше, чем он получал прежде.

О продлении контракта ПСЖ официально объявил вечером 4 сентября перед домашним матчем чемпионата Франции против «Монако». Вместе с Энрике новые соглашения подписали сразу пять футболистов команды - Жоау Невеш, Виллиан Пачо, Лукас Бералдо, Сенни Маюлю и Фабиан Руис.

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Еще за сутки до объявления L’Équipe сообщала, что окончательного соглашения с тренером нет. Переговоры продолжались, хотя принципиальное решение о продлении сотрудничества было принято еще в конце прошлого сезона. В итоге клуб сохранил новость в тайне практически до самого объявления.

Зарплата вырастет с 12 до 20 миллионов

ПСЖ не сообщил финансовые условия нового соглашения. Однако, по информации французских СМИ со ссылкой на L’Équipe, зарплата Луиса Энрике составит около 20 млн евро брутто в год.

По предыдущему контракту испанец получал около 12 млн евро за сезон. Таким образом, прибавка составит примерно 8 млн евро в год, или около 67%.

Если условия не будут пересматриваться, четыре сезона с 2026-го до окончания контракта могут принести тренеру порядка 80 млн евро до уплаты налогов.

Столь существенное повышение произошло после самого успешного периода в истории ПСЖ.

Луис Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. За три года ему удалось сделать то, чего ПСЖ не мог добиться при предыдущих тренерах, несмотря на огромные инвестиции и звездные составы: выиграть Лигу чемпионов.

Первый европейский титул парижане завоевали 31 мая 2025 года в Мюнхене, разгромив в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Это стала крупнейшая победа в финале главного европейского клубного турнира.

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Год спустя команда защитила титул. 30 мая 2026 года в Будапеште ПСЖ сыграл в финале с лондонским «Арсеналом»: после ничьей 1:1 победитель определился в серии пенальти, где французский клуб оказался сильнее - 4:3.

Для самого Энрике это была уже третья победа в Лиге чемпионов в качестве тренера. Первую он одержал с «Барселоной» в 2015 году. Таким образом, испанец вошел в небольшой круг специалистов, выигрывавших главный клубный турнир Европы не менее трех раз.

Особенно успешными для ПСЖ стали последние два сезона. По данным UEFA, за это время команда Энрике выиграла девять трофеев, включая две Лиги чемпионов подряд.

Отдельной страницей в истории клуба стал 2025 год. Тогда парижане завоевали сразу шесть трофеев: чемпионат и Кубок Франции, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок FIFA.

Команда при этом существенно изменилась по сравнению с эпохой Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Основной акцент был перенесен с отдельных суперзвезд на коллективную игру, молодых футболистов и высокую конкуренцию внутри состава.

«Лучший тренер в мире»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не скрывает, насколько высоко оценивает работу испанца. Еще весной, после выхода команды во второй подряд финал Лиги чемпионов, он назвал Энрике лучшим тренером мира и одной из своих лучших кадровых инвестиций.

Сам Энрике в августовском интервью UEFA говорил, что парижский проект стал для него особенно близким и что он хотел бы оставаться в клубе еще много лет.

Теперь это желание закреплено контрактом до 2030 года. Если испанец отработает его полностью, он проведет во главе ПСЖ семь лет - чрезвычайно долгий срок для современного топ-клуба.