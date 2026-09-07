7 сентября 2026, 11:02 Валерия Леонова

Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году

Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году

Президент FIFA Джанни Инфантино намерен вновь участвовать в выборах главы мирового футбола в 2027 году. Его планы подтвердили в самой FIFA: 56-летний швейцарский функционер будет добиваться нового мандата, несмотря на серьезное противостояние с UEFA и рядом других футбольных организаций.

Следующие выборы президента FIFA состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко, в рамках 77-го конгресса организации.

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На самом деле решение Инфантино баллотироваться не новое. Он официально объявил об этом еще 30 апреля на 76-м конгрессе FIFA в Ванкувере.

Обращаясь к представителям всех 211 национальных федераций, президент FIFA заявил, что станет кандидатом на выборах следующего года, и поблагодарил членов организации за поддержку на протяжении последних десяти лет.

6 сентября представитель FIFA вновь подтвердила Reuters, что в планах Инфантино ничего не изменилось.

Новый срок на фоне серьезного конфликта

Предстоящие выборы обещают быть значительно более напряженными, чем предыдущие.

За последние месяцы вокруг руководства FIFA возник один из самых серьезных внутренних конфликтов за время президентства Инфантино. Его причиной стал проект FIFA Forward Enterprise, который предполагал привлечение внешнего капитала к коммерческим активам организации.

По данным Reuters, проект предусматривал продажу частным инвесторам около 20% коммерческих прав FIFA, включая права, связанные с чемпионатами мира. Стоимость всей структуры оценивалась примерно в 20 млрд долларов.

Против предложения резко выступили UEFA, Азиатская футбольная конфедерация, CONCACAF и ряд национальных федераций. Критики опасались, что передача части коммерческих активов частным инвесторам ослабит контроль футбольных организаций над доходами от крупнейших турниров.

В конце июля FIFA отказалась от проекта.

UEFA позднее сообщила, что получила от FIFA письменное обязательство о том, что FIFA Forward Enterprise окончательно закрыт и не будет возрожден в иной форме. После этого европейские федерации приостановили обсуждавшийся бойкот соревнований FIFA.

UEFA хочет альтернативного кандидата

Однако конфликт на этом не закончился.

В официальном заявлении UEFA говорится, что если действующий президент FIFA будет добиваться еще одного мандата, европейская конфедерация намерена сотрудничать с другими регионами, чтобы предложить национальным федерациям альтернативного кандидата, выступающего за прозрачность, подотчетность и реформу управления FIFA.

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Некоторые национальные федерации уже публично отказались поддерживать Инфантино.

Так, футбольная федерация Новой Зеландии объявила в августе, что отзывает свою поддержку его переизбрания. Федерация Нидерландов также заявила о потере доверия к нынешнему руководству FIFA и призвала к смене руководства в 2027 году.

Федерации Финляндии, Швеции и Дании обратились к Еврокомиссии с просьбой обсудить вопросы управления FIFA, прозрачности решений и дальнейшей реформы организации.

Но у Инфантино остается серьезная поддержка

При этом говорить о том, что Инфантино оказался в изоляции, нельзя.

Reuters отмечает, что он по-прежнему пользуется значительной поддержкой со стороны футбольных федераций Африки и Южной Америки.

В начале сентября президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О публично призвал африканские страны поддержать Инфантино. По его словам, при нынешнем президенте FIFA существенно увеличила финансирование развития футбола в Африке и расширила представительство континента на чемпионате мира.

После расширения чемпионата мира до 48 команд Африка получила девять гарантированных мест на ЧМ-2026 вместо пяти на предыдущем турнире.

Соперников пока нет

Несмотря на заявления UEFA о необходимости альтернативы, по состоянию на 7 сентября ни один соперник Инфантино официально не объявил о своей кандидатуре.

Президент UEFA Александер Чеферин ранее дал понять, что сам баллотироваться против Инфантино не намерен.

Поэтому за семь месяцев до голосования действующий глава FIFA пока остается единственным объявленным кандидатом.

Инфантино руководит FIFA уже десять лет

Джанни Инфантино впервые был избран президентом FIFA 26 февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.

В 2019 году он был переизбран без соперников, а в 2023 году получил еще один четырехлетний мандат. При этом срок 2016-2019 годов FIFA официально считает неполным мандатом, поскольку Инфантино завершал срок, начатый предыдущим руководством. Именно поэтому у него сохраняется возможность участвовать в выборах 2027 года.

Если Инфантино победит и отработает весь следующий срок до 2031 года, он проведет во главе FIFA 15 лет.

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