6 сентября 2026, 21:06

Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч

Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч

Один из самых невероятных футбольных сюжетов последних лет может воплотиться в Буэнос-Айресе. Лионель Месси и Криштиану Роналду, больше полутора десятилетий символизировавшие главное индивидуальное соперничество мирового футбола, могут впервые оказаться в одной команде.

Поводом должен стать прощальный матч аргентинца Карлоса Тевеса, который планируется провести в декабре на легендарном стадионе La Bombonera, домашней арене Boca Juniors.

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Сам Тевес завершил профессиональную карьеру еще в 2022 году, но полноценного прощального матча перед болельщиками Boca у него до сих пор не было.

Теперь эта идея наконец приблизилась к реализации.

Тевес уже договорился о стадионе

По данным TyC Sports, Тевес связался с президентом Boca Juniors и своим бывшим партнером по команде Хуаном Романом Рикельме, который согласился предоставить для матча La Bombonera.

Точная дата пока официально не объявлена.

Аргентинские СМИ называют два возможных уикенда - 12–13 декабря или 19–20 декабря. ESPN сообщает, что наиболее вероятной датой считается 19 декабря.

Планируется настоящий парад звезд: в предварительном списке приглашенных могут оказаться около 60 бывших партнеров и соперников Тевеса.

Среди упоминаемых имен - Уэйн Руни, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффон, Хуан Роман Рикельме и, конечно, две главные фигуры - Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Почему именно Месси и Роналду

Для Тевеса оба футболиста - не просто знаменитые гости.

С Криштиану Роналду он играл вместе в Manchester United. В составе команды Алекса Фергюсона они выиграли чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

С Лионелем Месси Тевес много лет пересекался в сборной Аргентины.

Поэтому идея собрать двух великих соперников именно на его прощальном матче выглядит вполне логично.

Некоторые СМИ уже пишут, что Тевес хотел бы поставить Месси и Роналду в одну команду. Однако на данный момент подтверждений того, что оба футболиста приняли приглашение, нет.

Они действительно никогда не играли вместе

Если приглашение состоится и организаторы действительно объединят их в одной команде, это станет историческим событием.

Месси и Роналду много раз встречались друг с другом как соперники, но никогда не выступали за одну команду в официальном или широко известном выставочном матче.

Они противостояли друг другу прежде всего в эпоху знаменитых El Clásico - когда Месси играл за Barcelona, а Роналду за Real Madrid.

Если учитывать все официальные встречи, их было 36. Если добавить выставочный матч PSG против сборной звезд Эр-Рияда в январе 2023 года, получается 37.

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Последний раз они находились на одном поле именно в январе 2023-го в Саудовской Аравии: Месси представлял PSG, а Роналду - сборную звезд местных клубов. Парижане победили 5:4, Месси забил один гол, Роналду - два.

Но тогда они снова были по разные стороны.

Месси только что завершил карьеру в сборной

31 августа 2026 года Лионель Месси официально объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины.

Решение последовало после чемпионата мира 2026 года, где аргентинцы дошли до финала, но уступили Испании. Месси объяснил, что чувствует себя опустошенным и считает, что пришло время дать дорогу новому поколению.

При этом клубную карьеру он не завершил и продолжает выступать за Inter Miami.

Поэтому участие в декабрьском выставочном матче теоретически вполне возможно.

Роналду тоже заговорил о завершении карьеры

Криштиану Роналду в августе действительно допустил, что сезон 2026/27 может стать для него последним.

41-летний португалец заявил, что хочет завершить карьеру, оставив после себя «впечатляющее наследие», и уже представляет, чем будет заниматься после футбола.

Роналду продолжает играть за саудовский Al-Nassr и стремится достичь еще одной символической отметки - 1000 голов за карьеру.

Поэтому потенциальная встреча двух звезд в декабре приобретает еще больший символический смысл: возможно, это один из последних случаев, когда Месси и Роналду вообще смогут одновременно выйти на поле как действующие футболисты.

Прощание, которого Тевес ждал четыре года

Сам Тевес - одна из самых ярких фигур аргентинского футбола последних двух десятилетий.

Он начинал и завершал карьеру в Boca Juniors, за которую провел 279 матчей, забил 94 гола и выиграл 11 трофеев.

Кроме того, аргентинец выступал за Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus и Shanghai Shenhua.

Такой список клубов и партнеров позволяет ему собрать на одном поле действительно уникальную компанию.

Если организаторам удастся договориться с Месси и Роналду, обычный прощальный матч вполне может превратиться в событие мирового масштаба.

Но пока ключевое слово здесь - «если».

 

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