6 сентября 2026, 15:40

Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»

Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»

Мексиканский стронгмен Рауль Флорес совершил один из самых впечатляющих силовых подвигов года: на соревнованиях в Бирмингеме он поднял в становой тяге 511 килограммов и установил новый мировой рекорд.

26-летний Рауль Абрахам Флорес Кастро, выступающий под прозвищем Tayzon, показал исторический результат 5 сентября на чемпионате World Deadlift Championships 2026, проходившем в рамках шоу Giants Live Strongman Open на арене Utilita Arena в Бирмингеме.

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Флорес поднял 511 кг - примерно 1126,6 фунта - и на один килограмм превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший исландцу Хафтору Бьернссону.

Тому самому, которого миллионы зрителей знают как Григора Клигана по прозвищу Гора из сериала «Игра престолов».

Рекорд Бьернссона продержался ровно год

Бьернссон установил предыдущую планку - 510 кг - 6 сентября 2025 года на World Deadlift Championships, также проходившем в Бирмингеме.

Тогда исландец превзошел собственный прежний рекорд и стал первым человеком, официально поднявшим в этой дисциплине 510 кг.

Однако ровно через год его результат пал.

Рауль Флорес добавил к штанге всего один килограмм - но на таких весах именно этот килограмм отделяет успешный подход от нового мирового рекорда.

После фиксации веса мексиканец несколько секунд удерживал штангу, улыбаясь зрителям, а затем получил подтверждение успешного подхода. Момент быстро разошелся по спортивным соцсетям и мексиканским СМИ.

За год Флорес прибавил почти 60 килограммов

История рекорда становится еще впечатляющей, если посмотреть на результат Флореса год назад.

На чемпионате мира по становой тяге 2025 года мексиканец поднял 453,5 кг. В 2026-м на том же турнире он дошел до 511 кг - прибавка составила 57,5 кг.

Еще до поездки в Бирмингем было понятно, что Флорес готовится именно к рекорду.

В тренировках он демонстрировал очень высокие результаты, а незадолго до чемпионата сообщил, что поднял 504,04 кг и намерен в Бирмингеме идти именно на 511.

План сработал практически идеально.

Кто такой Рауль Флорес

Флорес родился 9 мая 2000 года в Сьюдад-Виктории, штат Тамаулипас.

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Его рост составляет около 175 сантиметров, соревновательный вес - примерно 165 кг. Это сравнительно компактные параметры для элитного стронгмена, особенно рядом с такими гигантами, как Бьернссон.

Спортивный путь Флореса начинался с пауэрлифтинга, а затем он перешел в strongman, где особенно быстро прогрессировал именно в становой тяге.

В 2025 году он уже поднимал 480 кг на соревнованиях в Мексике, а затем получил приглашение на World Deadlift Championships.

Его прозвище Tayzon, по сообщениям мексиканских СМИ, связано с погибшим домашним псом. После рекорда Флорес посвятил достижение его памяти, рассказав, что когда-то пообещал сделать это имя известным.

А что произошло с «Горой»

Интересно, что Бьернссон сам пытался поднять именно тот вес, который теперь покорился Флоресу.

В мае 2026 года на Enhanced Games в Лас-Вегасе исландец пошел на 515 кг, однако завершить попытку не смог.

А 11 июля на мероприятии Enhanced Breakers в Лос-Анджелесе Бьернссон снизил цель до 511 кг.

Штанга оторвалась от помоста и дошла примерно до уровня колен, однако полностью выпрямиться спортсмен не смог.

Менее чем через два месяца те же 511 кг поднял мексиканец.

«Гора» все равно остается легендой strongman

Хафтор Бьернссон, которому сейчас 37 лет, получил мировую известность далеко за пределами силового спорта благодаря роли Григора Клигана в «Игре престолов».

Но спортивная карьера исландца не менее впечатляющая.

Он становился победителем World’s Strongest Man 2018, неоднократно выигрывал крупнейшие турниры и много лет считался одним из сильнейших людей планеты.

В 2020 году Бьернссон первым поднял 501 кг, затем после возвращения в большой спорт довел мировой рекорд до 505 кг и, наконец, до 510 кг в 2025 году.

Теперь имя в верхней строке таблицы рекордов должно принадлежать Раулю Флоресу.

И, пожалуй, особенно символично, что мексиканец превзошел Бьернссона именно на 511 кг - весе, который сам «Гора» этим летом дважды хотел сделать следующей исторической отметкой.

 

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