1 сентября 2026, 10:59 Валерия Леонова

«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной

«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной

Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист, более двух десятилетий носивший бело-голубую футболку национальной команды, сообщил о своем решении в эмоциональном письме, опубликованном в социальных сетях.

Последним матчем Месси за Аргентину стал финал чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинцы уступили Испании. Как выяснилось, решение уйти из сборной футболист принял практически сразу после этого матча: прощальное письмо он написал 21 июля - всего через два дня после финала.

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Однако опубликовал его Месси только 31 августа. За это время в его жизни произошла еще одна трагедия - умер отец футболиста Хорхе Месси.

«Эти слова я написал 21 июля, через два дня после финала. Сегодня, после того, что случилось с моим папой, я еще больше уверен в своем решении», - сказал Месси.

«Мне больше нечего отдать»

В своем прощальном обращении аргентинец признался, что решение далось ему очень тяжело.

«Это решение причинило и продолжает причинять мне боль, но я понимаю, что момент настал. Клянусь, я всегда отдавал все - не только в последние годы, когда мы выиграли все. Я всегда боролся за эту футболку, чтобы дарить вам радость и чтобы благодаря футболу вы гордились тем, что вы аргентинцы», - написал Месси.

Он признался, что особенно тяжело расставаться со сборной, частью которой он был практически всю взрослую жизнь.

Я люблю, любил и всегда буду любить быть частью национальной сборной. Я отдал всего себя, мне больше нечего дать

Теперь, по словам Месси, он станет обычным болельщиком сборной и будет поддерживать команду со стороны - и в хорошие времена, и особенно в трудные.

Свое прощальное письмо он закончил словами:

«Спасибо тебе, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем. Вперед, Аргентина!»

После публикации письма Месси разместил видео с самыми яркими эпизодами своей карьеры в национальной команде.

Второе прощание оказалось последним

Это уже второй уход Месси из сборной.

Впервые он объявил о завершении международной карьеры летом 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки. Тогда Месси не реализовал пенальти в послематчевой серии и после игры заявил, что его история в национальной команде закончена.

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Однако спустя несколько недель он изменил решение и вернулся. Последующие десять лет превратили его историю со сборной из череды болезненных поражений в одну из самых успешных в истории аргентинского футбола.

Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки - в 2021 и 2024 годах, а также завоевал с Аргентиной Finalissima. Еще раньше, в 2008 году, он стал олимпийским чемпионом.

На чемпионатах мира Месси трижды доходил со сборной Аргентины до финала - в 2014, 2022 и 2026 годах.

207 матчей и 125 голов

История Месси в главной сборной Аргентины продолжалась более 20 лет. Он дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. Дебют получился необычным: спустя менее минуты после выхода на замену 18-летний Месси получил красную карточку.

В дальнейшем он стал главным символом аргентинской сборной своего поколения.

За национальную команду Месси провел 207 матчей и забил 125 голов. Он завершил международную карьеру рекордсменом сборной Аргентины и по количеству проведенных матчей, и по числу забитых мячей.

Его последним турниром стал чемпионат мира 2026 года. В 39 лет Месси забил на турнире восемь голов и помог Аргентине вновь добраться до финала. Всего на чемпионатах мира он забил 21 мяч.

От Марадоны до чемпионов мира

Месси и Марадона

За два десятилетия в сборной Месси играл при разных тренерах и с несколькими поколениями аргентинских футболистов. Еще в начале его карьеры Диего Марадона увидел в молодом Месси своего наследника.

«Я увидел игрока, который унаследует мое место в аргентинском футболе, и его зовут Лионель Месси. Месси - гений. В нем есть что-то особенное, чего нет ни у одного другого игрока в мире», - говорил Марадона.

А партнер Месси по чемпионской сборной, вратарь Эмилиано Мартинес, рассказывал о совсем другой стороне капитана - его авторитете внутри команды.

«Когда Месси говорит, все замолкают. Абсолютно все: тренер, президент Аргентины - кто угодно, кто находится рядом. Все просто замолкают», - говорил Мартинес.

Теперь Месси действительно становится тем, кем пообещал стать в своем прощальном письме, - одним из миллионов болельщиков сборной Аргентины.

Но футболку национальной команды он больше не наденет.

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