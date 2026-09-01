СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) заключила контракт с лондонским маркетинговым агентством Ten Toes Media на сумму около 3.1 млн долларов с целью улучшения имиджа организации и ее президента Джанни Инфантино, сообщает британская газета The Times.

Отмечается, что договор был заключен в марте 2025 года и рассчитан до конца 2026-го. Согласно копии контракта, с которой ознакомилась газета, агентство отвечает за поддержку управления аккаунтами ФИФА в социальных сетях.

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В июле стало известно, что Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла бы привлечь 4.2 млрд долларов. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. В частности, предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Позднее поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других национальных федераций.

Инфантино 56 лет, он был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. После этого его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Следующие выборы главы ФИФА должны пройти в Марокко в марте 2027 года. В УЕФА заявили, что не поддержат кандидатуру швейцарца, если он будет баллотироваться на пост президента.