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Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP

Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP

Новак Джокович потерпел сенсационное поражение и завершил выступление на US Open уже после первого матча. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах - 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Матч продолжался 4 часа 36 минут.

После поражения Джокович впервые с 2018 года выпадет из первой десятки мирового рейтинга, сообщает ATP.

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Для одного из самых титулованных теннисистов в истории поражение стало особенным сразу по нескольким причинам. Джокович впервые в карьере проиграл в первом круге US Open и впервые за более чем 20 лет выбыл на этой стадии турнира Большого шлема.

До этого он проигрывал стартовый матч мэйджора лишь дважды - на Australian Open в 2005 и 2006 годах.

Организм не выдержал пяти сетов

Джокович приехал в Нью-Йорк пятой ракеткой мира и получил четвертый номер посева. Он рассчитывал продолжить борьбу за рекордный 25-й титул Большого шлема, однако практически с самого начала матча испытывал серьезные физические проблемы.

Серба несколько раз тошнило прямо во время игры. Позже к этому добавились судороги, боли в спине и проблемы с плечом.

Несмотря на это, Джокович сумел после проигранного первого сета выиграть два следующих и повел с брейком в четвертом. Однако затем состояние теннисиста резко ухудшилось.

Навоне выиграл четвертый сет 6:2, а в решающем пятом практически не оставил сопернику шансов - 6:1.

Во время пятого сета Джокович не смог сдержать слез. После матча он признался, что подобные проблемы преследуют его практически весь нынешний сезон.

«Это ужасное ощущение. К сожалению, такое происходит со мной практически в каждом матче в этом году - рвота, тошнота. Это серьезная проблема. А потом все тело начинает отказывать: появляются судороги и боль», - рассказал Джокович на пресс-конференции.

По его словам, к концу встречи перестали нормально выдерживать нагрузку спина и плечо.

На вопрос о том, удастся ли найти причину происходящего и решить проблему, Джокович ответил, что пока не знает.

«Я пытаюсь понять, что происходит и как долго смогу продолжать в таком состоянии», - сказал он.

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При этом серб отдельно поблагодарил зрителей на стадионе Артура Эша, которые поддерживали его до последних розыгрышей. После завершения матча Джокович показал зрителям на трибунах знак - сердечко.

Самое раннее поражение за 20 лет

Последний раз Джокович проигрывал в первом круге турнира Большого шлема в январе 2006 года на Australian Open. Тогда ему было всего 18 лет.

С тех пор он выиграл рекордные для мужского одиночного тенниса 24 турнира Большого шлема.

US Open Джокович выигрывал четыре раза - в 2011, 2015, 2018 и 2023 годах. В Нью-Йорке нынешнее поражение стало для него первым вылетом в стартовом раунде за все 20 участий в турнире.

Еще одним последствием неудачи станет падение в мировом рейтинге. До US Open серб занимал пятую строчку ATP, однако после потери рейтинговых очков гарантированно окажется за пределами первой десятки.

В последний раз Джокович находился ниже десятого места мирового рейтинга летом 2018 года. Таким образом, его непрерывное пребывание в топ-10 продолжалось более восьми лет.

Для Мариано Навоне победа стала крупнейшей в карьере. 25-летний аргентинец занимает 49-е место в рейтинге ATP и прежде был гораздо больше известен своими результатами на грунте. По признанию самого теннисиста, на кортах с твердым покрытием он начал регулярно играть лишь несколько лет назад.

До встречи с Джоковичем у Навоне был опыт противостояния другой легенде - Рафаэлю Надалю. В 2024 году в шведском Бостаде аргентинец провел с испанцем почти четырехчасовой матч, но тогда победить не смог.

В Нью-Йорке история сложилась иначе.

«Это очень много для меня значит. Это исполнение мечты», - сказал Навоне после победы.

Матч против Джоковича стал для аргентинца первым выступлением на главной арене US Open - стадионе Артура Эша. Теперь Навоне продолжит борьбу во втором круге турнира, тогда как для Джоковича поражение вновь поставило вопрос о том, насколько его организм способен выдерживать нагрузки пятисетовых матчей на крупнейших турнирах.

Сербу в мае исполнилось 39 лет, а его главная спортивная цель остается прежней - завоевать 25-й титул Большого шлема и установить абсолютный рекорд в одиночном разряд.

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