31 августа 2026, 19:35 Наталья Гудемчук

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Один из величайших футболистов в истории Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Спустя некоторое время после финала чемпионата мира, тщательно обдумав все, я хочу сообщить, что ухожу из сборной. Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», - написал Месси.

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39-летний Месси провел за сборную 207 матчей, забил 125 голов и привел команду к победе на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

«Время уходит, страницы переворачиваются, и эта страница причиняет мне очень сильную боль… Я люблю, любил и всегда буду любить быть в сборной. Я отдал все, что мог, больше мне нечего дать, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», - подытожил восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

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Летом 2026 года Аргентина во главе с Месси вновь дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

Как отмечает ВВС, в начале августа, после смерти отца Хорхе, Месси написал в соцсетях, что размышляет о том, как ему дальше быть с футболом. Позже он признался, что решение уйти из сборной принял еще 21 июля - через два дня после поражения Аргентины в финале чемпионата мира.

«Сегодня, после того, что произошло с моим папой, я как никогда уверен в правильности этого решения», - добавил Месси.

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