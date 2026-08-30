Начеканил мяч 3085 раз: юного футболиста «Аякса» пришлось остановить

Необычный герой появился на поле знаменитой Johan Cruijff ArenA еще до начала матча «Аякса» со швейцарским «Сьоном». Юный воспитанник амстердамского клуба Сиб Зелдентхейс вышел на газон, чтобы набивать мяч, - и остановился только после 3085 касаний подряд.

Причем не потому, что потерял мяч: мальчика пришлось прервать, поскольку уже пора было начинать матч. Об удивительном выступлении рассказал сам «Аякс».

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«Если бы матч не должен был начинаться, Сиб Зелдентхейс до сих пор продолжал бы набивать мяч», - пошутили игроки клуба в своем live-блоге.

Сибу 10 лет, он выступает за команду «Аякса» U11. Перед заполненными трибунами Johan Cruijff ArenA мальчик спокойно продолжал чеканить мяч, пока футболисты основной команды готовились к игре.

Когда счетчик перевалил за три тысячи, приближалось время стартового свистка. В итоге на отметке 3085 выступление пришлось закончить. Трибуны проводили юного футболиста овацией.

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За каждое касание - один евро на благотворительность

На самом деле появление ребенка с мячом перед игрой «Аякса» - не случайное развлечение.

В амстердамском клубе существует давняя традиция - Кубок Рихарда Витсге (Richard Witschge Bokaal). Перед каждым домашним матчем основной команды один из воспитанников «Аякса» U11 выходит на поле Johan Cruijff ArenA и старается как можно дольше удерживать мяч в воздухе.

В начале сезона среди детей проводят жеребьевку, определяя, кому перед каким матчем предстоит выступать. Тренер молодежной академии Деннис де Хан рассказывал, что для ребят это большое событие: кому-то достается матч с особенно именитым соперником, кому-то - менее громкая игра. Чтобы усложнить задачу, дети используют специальный коврик и небольшой мяч.

Но соревнование имеет еще и благотворительный смысл.

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Каждое успешное касание приносит один евро Ajax Foundation, которая занимается социальными проектами для детей и молодежи Амстердама. Так что своими 3085 касаниями Сиб фактически заработал для фонда 3085 евро.

Все началось с девяти касаний

Название трофея отсылает к одному из самых знаменитых эпизодов в истории «Аякса».

26 октября 1997 года амстердамцы разгромили своего принципиального соперника «Фейеноорд» со счетом 4:0. Ближе к концу матча полузащитник «Аякса» Рихард Витсге, двигаясь по левому флангу, вдруг начал набивать мяч прямо во время игры.

Он сделал это девять раз подряд, не прекращая движения

Эпизод стал одним из символических моментов знаменитого нидерландского футбольного противостояния. Болельщики «Аякса» были в восторге, а многие поклонники «Фейеноорда» восприняли трюк как демонстративное унижение соперника.

Сам Витсге впоследствии объяснял все гораздо прозаичнее: ему пришла неудобная передача, он начал обрабатывать мяч и после нескольких касаний решил продолжить.

Спустя годы именно в его честь «Аякс» назвал соревнование своих юных футболистов.

Результат Сиба Зелдентхейса действительно впечатляет, однако абсолютным рекордом Richard Witschge Bokaal он не является.

В мае 2024 года воспитанник «Аякса» Мес Бус сделал 3602 касания. Годом ранее Илиас Эль-Ажари набил мяч 3464 раза. А в сезоне 2024/25 Сабир Рахху достиг результата 3376 касаний.

Любопытно, что подобные выступления действительно неоднократно приходилось прекращать из-за приближавшегося начала матча.

Что касается самого матча, ради которого Сибу пришлось наконец отдать мяч, «Аякс» победил «Сьон» 5:3 и вышел в общий этап Лиги конференций. Первый матч в Швейцарии амстердамцы также выиграли - 4:2.

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