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«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы

«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер официально стал членом Международного зала теннисной славы. На церемонии в американском Ньюпорте 45-летний спортсмен несколько раз не смог сдержать слез, вспоминая свою карьеру, семью, тренеров и людей, сопровождавших его на протяжении десятилетий.

«Я все еще пишу свое любовное письмо теннису», - сказал Федерер.

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Церемония прошла в субботу, 29 августа, в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Вместе с Федерером в Зал славы вошла американская журналистка, комментатор и бывшая теннисистка Мэри Карилло. Федерер был избран в категории игроков, Карилло - за вклад в развитие тенниса.

Представить Федерера публике выпала честь самому близкому человеку - его жене Мирке.

Она тоже в прошлом профессиональная теннисистка и познакомилась с будущим мужем, когда оба представляли Швейцарию на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

Мирка рассказала, что много лет наблюдала за игрой Федерера буквально с лучшего места в зале, но его знаменитая элегантность на корте - совсем не то, что впечатляет ее больше всего.

По ее словам, гораздо важнее для нее человек, которым Роджер остается за пределами теннисного корта, и отец их четверых детей.

Федерер слушал жену со слезами на глазах, а затем обнял ее прямо на сцене.

«Мне нужны салфетки и темные очки»

Справиться с эмоциями ему удалось далеко не сразу.

В какой-то момент Федерер пошутил, что ему нужны салфетки и темные очки, чтобы хоть как-то скрыться от публики.

Но главным признанием вечера стали его слова о том, что включение в Зал славы - одна из величайших почестей в его жизни.

Федерер подчеркнул: несмотря на название Hall of Fame, слава никогда не была его целью. Он хотел провести жизнь, занимаясь тем, что любит, рядом с людьми, которые любят это так же сильно. В своей примерно получасовой речи швейцарец вспоминал родителей, тренеров, врачей, соперников и болельщиков.

Особенно эмоциональным оказался рассказ о его покойных тренерах Питере Картере и Питере Лундгрене, сыгравших огромную роль в начале его карьеры.

От мальчика, подающего мячи, - до легенды

Федерер вспомнил и довольно удивительную деталь своей биографии.

В 13 лет он был болбоем на турнире ATP в родном Базеле - стоял у корта и подавал мячи профессиональным теннисистам.

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Поэтому во время церемонии он отдельно обратился ко всем детям, которые когда-либо подавали мячи на его матчах: Федерер сказал, что помнит, каково это, потому что когда-то был одним из них.

А еще швейцарец неожиданно решил подвести карьерную статистику совсем не по тем показателям, которыми обычно измеряют величие спортсменов.

По его подсчетам, за профессиональную карьеру он использовал более 5000 повязок на голову и около 7000 пар носков.

Последнее Федерер объяснил просто: он часто надевал носки в два слоя.

20 турниров Большого шлема и 310 недель на вершине

Но официальная статистика Федерера впечатляет не меньше. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде: восемь раз побеждал на Уимблдоне, шесть - на Australian Open, пять - на US Open и один раз - на Roland Garros.

В общей сложности Федерер завоевал 103 одиночных титула ATP и провел 310 недель на первой строчке мирового рейтинга, в том числе рекордные на тот момент 237 недель подряд.

Со сборной Швейцарии он выиграл Кубок Дэвиса в 2014 году.

Есть в его коллекции и две олимпийские медали: золото Пекина-2008 в парном разряде, завоеванное вместе со Станом Вавринкой, и серебро Лондона-2012 в одиночном разряде.

Профессиональную карьеру Федерер завершил в сентябре 2022 года.

«Это не прощание»

Но именно финальные слова Федерера, пожалуй, лучше всего объяснили настроение вечера.

Он сказал, что Международный зал теннисной славы дает возможность не только оглянуться назад, но и посмотреть вперед.

Я все еще пишу свое любовное письмо теннису. Это не прощание

Его время в качестве профессионального игрока закончилось, признал Федерер, однако сам теннис навсегда останется связан со всем, что ему особенно дорого: семьей, друзьями, прошедшими десятилетиями и будущим.

Среди присутствовавших на церемонии были Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова, Джон Макинрой, Стефан Эдберг, Джим Курье и братья Брайаны. А один из главных соперников Федерера - Новак Джокович - поздравил его в видеообращении, назвав великим послом тенниса и сказав, что вряд ли кто-либо заслуживает этой чести больше него.

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