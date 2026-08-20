20 августа 2026, 20:31 Наталья Гудемчук

УЕФА и футбольные конфедерации Азии и Северной Америки обсуждают отставку Инфантино

УЕФА и футбольные конфедерации Азии и Северной Америки обсуждают отставку Инфантино

УЕФА, а также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская конфедерация футбола (AFC) обсуждают возможность вынести вотум недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино на фоне конфликта вокруг его планов привлечь частных инвесторов к финансированию коммерческих прав чемпионата мира, сообщает Reuters.

В 122-летней истории ФИФА еще не было случая, когда конгресс организации проводил вотум недоверия действующему президенту.

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Поводом для конфликта стал план Инфантино создать коммерческую структуру ФИФА и продать частным инвесторам долю в будущих доходах от чемпионата мира. Инициатива вызвала резкую критику со стороны региональных футбольных конфедераций, после чего ФИФА отказалась от нее.

УЕФА, AFC и CONCACAF ранее заявили, что считают действия руководства ФИФА серьезным нарушением доверия. Европейская конфедерация также пригрозила бойкотом будущих мужских и женских турниров ФИФА, если не получит гарантии, что подобные планы больше не будут предлагаться.

Как может быть инициирован вотум

Устав ФИФА не содержит отдельной процедуры для вотума недоверия президенту. Однако, как объясняет Reuters, внеочередной конгресс организации должен быть созван, если этого письменно потребует как минимум пятая часть из 211 национальных футбольных ассоциаций - то есть не менее 43 стран.

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После подачи такого требования Совет ФИФА должен созвать внеочередной конгресс в течение трех месяцев. Каждая национальная ассоциация имеет на нем один голос.

По данным Reuters, некоторые участники обсуждений опасаются, что неудачная попытка сместить Инфантино может, наоборот, укрепить его позиции перед выборами президента ФИФА в марте 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться на четвертый срок.

При этом у президента ФИФА по-прежнему остаются сторонники. В начале августа его руководство единогласно поддержала Африканская конфедерация футбола (CAF), а шесть руководителей арабских футбольных ассоциаций, включая представителей Катара и Марокко, позднее также выступили в его поддержку.

Давление на Инфантино усилилось после увольнения операционного директора ФИФА Кевина Ламура. Вице-президент организации Шандор Чаньи назвал это решение «последней каплей» и заявил, что больше не доверяет Инфантино. Ранее о потере доверия к президенту ФИФА заявили также руководители УЕФА, AFC и CONCACAF.

Сам Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Очередные выборы президента организации запланированы на 18 марта 2027 года в Марокко. Пока ни один другой потенциальный кандидат официально не объявил о намерении баллотироваться.

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