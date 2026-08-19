Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин

Австралийский теннисист, бывший финалист Уимблдона Ник Кириос временно отстранен от профессионального тенниса после положительного допинг-теста на метаболит кокаина. 31-летний спортсмен публично признал случившееся, извинился перед болельщиками и семьей и заявил, что на время исчезнет из публичного пространства.

О временном отстранении Кириоса 19 августа сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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Пробу у австралийца взяли 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке в Испании. 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердила наличие в образце бензоилэкгонина - метаболита кокаина.

Кокаин относится к стимуляторам и включен WADA в категорию так называемых веществ злоупотребления. В соревновательный период он запрещен. В связи с характером обнаруженного вещества временное отстранение является обязательным и действует для Кириоса с 4 августа.

Теннисист имеет право обжаловать эту меру, однако, по данным ITIA, пока не воспользовался такой возможностью. До снятия отстранения Кириосу запрещено не только участвовать в официальных турнирах, но также тренировать игроков и посещать мероприятия, организованные или санкционированные ATP, WTA, турнирами Большого шлема и национальными теннисными федерациями.

«Я глубоко разочарован в себе»

Сам Кириос вскоре выступил с эмоциональным заявлением в Instagram. Он подтвердил положительный результат теста и назвал случившееся «огромной ошибкой», за которую берет на себя полную ответственность.

Спортсмен извинился перед болельщиками, своей семьей, спонсорами и особенно перед детьми, которые следят за его карьерой. Он признал, что понимает, какой пример подает произошедшее.

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При этом Кириос рассказал о тяжелом периоде последних лет. По его словам, многочисленные травмы серьезно сказались на нем физически и психологически, а необходимость мириться с тем, что карьера может подходить к концу, оказалась тяжелее, чем он ожидал.

Австралиец подчеркнул, что не считает это оправданием своего поступка. Случившееся он назвал своего рода тревожным сигналом и сообщил, что на 28 дней откажется от социальных сетей и публичной активности, чтобы сосредоточиться на себе.

Карьера, которую постоянно прерывают травмы

Кириос остается одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур современного тенниса. Лучшим сезоном его карьеры стал 2022 год, когда он дошел до финала Уимблдона и уступил Новаку Джоковичу.

Наивысшую позицию в мировом рейтинге - 13-е место - австралиец занимал в октябре 2016 года. Однако в последние годы операции на колене и запястье практически не позволяли ему полноценно выступать. С 2023 года Кириос провел лишь небольшое количество матчей ATP, а сейчас занимает 919-е место в рейтинге.

Теперь дальнейшее развитие его карьеры будет зависеть не только от здоровья, но и от решения антидопинговых органов.

Пока ITIA объявила только временное отстранение. Окончательный срок возможной дисквалификации еще не определен. При этом правила предусматривают различные последствия в зависимости, в частности, от обстоятельств употребления запрещенного вещества.