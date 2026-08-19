19 августа 2026, 18:04

Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин

Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин

Австралийский теннисист, бывший финалист Уимблдона Ник Кириос временно отстранен от профессионального тенниса после положительного допинг-теста на метаболит кокаина. 31-летний спортсмен публично признал случившееся, извинился перед болельщиками и семьей и заявил, что на время исчезнет из публичного пространства.

О временном отстранении Кириоса 19 августа сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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Пробу у австралийца взяли 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке в Испании. 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердила наличие в образце бензоилэкгонина - метаболита кокаина.

Кокаин относится к стимуляторам и включен WADA в категорию так называемых веществ злоупотребления. В соревновательный период он запрещен. В связи с характером обнаруженного вещества временное отстранение является обязательным и действует для Кириоса с 4 августа.

Теннисист имеет право обжаловать эту меру, однако, по данным ITIA, пока не воспользовался такой возможностью. До снятия отстранения Кириосу запрещено не только участвовать в официальных турнирах, но также тренировать игроков и посещать мероприятия, организованные или санкционированные ATP, WTA, турнирами Большого шлема и национальными теннисными федерациями.

«Я глубоко разочарован в себе»

Сам Кириос вскоре выступил с эмоциональным заявлением в Instagram. Он подтвердил положительный результат теста и назвал случившееся «огромной ошибкой», за которую берет на себя полную ответственность.

Спортсмен извинился перед болельщиками, своей семьей, спонсорами и особенно перед детьми, которые следят за его карьерой. Он признал, что понимает, какой пример подает произошедшее.

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При этом Кириос рассказал о тяжелом периоде последних лет. По его словам, многочисленные травмы серьезно сказались на нем физически и психологически, а необходимость мириться с тем, что карьера может подходить к концу, оказалась тяжелее, чем он ожидал.

Австралиец подчеркнул, что не считает это оправданием своего поступка. Случившееся он назвал своего рода тревожным сигналом и сообщил, что на 28 дней откажется от социальных сетей и публичной активности, чтобы сосредоточиться на себе.

Карьера, которую постоянно прерывают травмы

Кириос остается одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур современного тенниса. Лучшим сезоном его карьеры стал 2022 год, когда он дошел до финала Уимблдона и уступил Новаку Джоковичу.

Наивысшую позицию в мировом рейтинге - 13-е место - австралиец занимал в октябре 2016 года. Однако в последние годы операции на колене и запястье практически не позволяли ему полноценно выступать. С 2023 года Кириос провел лишь небольшое количество матчей ATP, а сейчас занимает 919-е место в рейтинге.

Теперь дальнейшее развитие его карьеры будет зависеть не только от здоровья, но и от решения антидопинговых органов.

Пока ITIA объявила только временное отстранение. Окончательный срок возможной дисквалификации еще не определен. При этом правила предусматривают различные последствия в зависимости, в частности, от обстоятельств употребления запрещенного вещества.

 

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