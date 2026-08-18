18 августа 2026, 19:58 Валерия Леонова

«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры

«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры

Криштиану Роналду впервые недвусмысленно заговорил о завершении футбольной карьеры. 41-летний португалец признался журналу Vogue, что нынешний год, вероятно, станет для него последним в профессиональном футболе. При этом окончательного решения о дате ухода он пока не объявлял.

«Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить впечатляющее наследие», - сказал Роналду в интервью Vogue.

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Для одного из самых известных футболистов в истории это стало наиболее четким намеком на завершение карьеры за последнее время.

25 лет футбола

Роналду начал профессиональную карьеру в начале 2000-х годов в лиссабонском «Спортинге». Затем последовали «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», возвращение в «Манчестер Юнайтед» и нынешний этап в саудовском «Аль-Насре».

За четверть века португалец превратился в одного из самых титулованных и узнаваемых футболистов мира.

Он пять раз получал «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Англии, Испании и Италии, а со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций.

При этом Роналду продолжает играть на высоком уровне и не говорит о немедленном уходе.

Его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года. Поэтому слова о «последнем годе» скорее означают, что футболист рассматривает завершение карьеры в течение нынешнего сезона, а не после автоматически установленной даты.

Сам Роналду признает, что уход из спорта будет непростым. По его словам, за годы профессиональной карьеры футбол стал огромной частью его жизни, поэтому после завершения выступлений неизбежно появится пустота.

Однако футболист уже представляет, чем ее заполнить. Он собирается больше путешествовать, проводить время с семьей, а также заниматься паддлом - видом спорта, который ему особенно нравится. Кроме того, у Роналду уже есть многочисленные деловые и личные проекты.

«У меня столько всего, что меня может занимать, что трудно выделить что-то одно», - рассказал футболист Vogue.

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По его словам, после 25 лет, наполненных постоянными тренировками, соревнованиями и жертвами ради спорта, он хочет больше наслаждаться тем, чего добился.

Но есть еще одна цель

Возможно, прежде чем окончательно попрощаться с футболом, Роналду хочет поставить еще одну грандиозную точку в своей карьере.

Португалец приближается к отметке 1000 голов за клуб и сборную. По последним подсчетам, до исторического результата ему осталось несколько десятков мячей.

Еще одним важным этапом стал чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Для Роналду этот турнир был шестым чемпионатом мира в карьере. Ранее футболист подтверждал, что больше на мировых первенствах играть не будет.

Таким образом, теперь у португальца практически не осталось крупных международных турниров, ради которых ему необходимо продолжать карьеру.

Он уже выиграл чемпионат Европы, Лигу наций и установил огромное количество индивидуальных рекордов.

После свадьбы - новый этап жизни

Заявление о возможном завершении карьеры прозвучало практически одновременно с важным событием в личной жизни футболиста.

11 августа Роналду и Джорджина Родригес официально поженились на закрытой церемонии в их доме в португальском Кашкайше. На свадьбе присутствовали их пятеро детей.

Роналду и Родригес вместе уже около десяти лет. Свадьба состоялась в годовщину их знакомства. При этом супруги не исключают проведения в будущем еще одного, более масштабного праздника с друзьями и родственниками.

И если Роналду действительно завершит карьеру после сезона-2026/27, футбольный мир может потерять не просто звездного нападающего, а одного из последних представителей эпохи, которая определяла мировой футбол более двух десятилетий.

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