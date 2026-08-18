«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года

«Барселона» официально объявила о переходе полузащитника сборной Испании Родри из «Манчестер Сити». Обладатель «Золотого мяча-2024» подписал с каталонским клубом четырехлетний контракт - до лета 2030 года.

Базовая сумма трансфера составляет 60 млн евро, а с учетом бонусов она может превысить 75 млн евро.

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30-летний Родри стал одним из самых громких приобретений «Барселоны» за последнее время. Испанский полузащитник возвращается в Ла Лигу после семи лет в английской Премьер-лиге.

По данным испанских СМИ, «Барселона» заплатит «Манчестер Сити» 60 млн евро гарантированно. Еще несколько миллионов предусмотрены в виде бонусов, зависящих от выполнения определенных условий.

Переход стал результатом нескольких недель переговоров.

На Родри претендовала не только «Барселона». Интерес к футболисту проявлял и мадридский «Реал», однако сам игрок в итоге выбрал каталонский клуб.

Одним из аргументов в пользу «Барселоны» стал спортивный проект команды Ханси Флика. Кроме того, в каталонском клубе Родри встретит нескольких партнеров по сборной Испании.

Сам футболист называл возможность выступать за «Барселону» своей мечтой.

Для каталонского клуба это не просто громкое имя в составе. Родри считается одним из лучших опорных полузащитников современного футбола. Он способен контролировать темп игры, начинать атаки из глубины и одновременно выполнять огромный объем оборонительной работы.

В «Барселоне» рассчитывают, что его опыт и физическая мощь добавят команде надежности в центре поля.

Особенно важным приобретение выглядит на фоне проблем каталонцев с составом в полузащите. Родри должен стать одним из лидеров команды и помочь молодым игрокам справляться с нагрузкой в матчах высокого уровня.

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Главный аргумент в пользу масштаба трансфера - индивидуальная награда Родри. В 2024 году он получил «Золотой мяч», опередив в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и других претендентов. UEFA отмечала его ключевую роль в чемпионском сезоне «Манчестер Сити» и победе сборной Испании на Евро-2024.

Кроме того, Родри был признан лучшим игроком чемпионата Европы-2024.

Он стал первым с 1960 года испанским футболистом, выигравшим мужской «Золотой мяч» - после Луиса Суареса, получившего награду в 1960-м.

После победы Испании на чемпионате мира 2026 года список достижений Родри стал еще внушительнее.

Испанцы выиграли мировое первенство, а Родри вывел команду на турнир в качестве капитана. Более того, полузащитник получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок турнира.

Таким образом, в «Барселону» приходит футболист, который одновременно является действующим чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем главной индивидуальной награды мирового футбола.

Каталонский клуб получает игрока с огромным опытом побед. Теперь перед ним стоит новая задача - помочь «Барселоне» вернуться на вершину европейского футбола.

Для самого футболиста переход означает возвращение в Испанию. Родри родился в Мадриде и начинал профессиональную карьеру в «Вильярреале», после чего играл за «Атлетико», а затем отправился в Англию. Теперь он впервые будет выступать за один из двух крупнейших испанских клубов.

«Барселона» подписала с Родри соглашение сроком на четыре года - до 30 июня 2030 года

Родри уже исполнилось 30 лет, однако его опыт считается одним из главных преимуществ трансфера. При этом «Барселона» рассчитывает, что он станет своеобразным мостом между опытными футболистами и молодым поколением клуба. В составе команды ему предстоит конкурировать и взаимодействовать с Педри, Гави, Фермином Лопесом, Марком Берналем и другими полузащитниками.