Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью привлёк внимание на товарищеском матче с «Шальке-04» (3:0), появившись с синяком под глазом. Инцидент вызвал вопросы у журналистов и болельщиков. Португальский тренер объяснил свою травму, отметив, что это произошло во время тренировки.

«Во время тренировки мне в лицо попал мяч. Если бы на мне не было очков, вероятно, ничего бы не случилось. Могло быть и хуже», - приводит слова Моуринью журналист COPE Аранка Родригес в социальной сети.

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«Королевский клуб» завершил предсезонную подготовку уверенной победой над немецким «Шальке-04» - 3:0. Среди авторов голов были нападающие Килиан Мбаппе и Карлос Эспи, а также защитник Дин Хёйсен.

Этот матч стал последней разминкой перед официальным стартом сезона для команды. Новый сезон «Реала» начнётся 22 августа матчем с «Эспаньолом».