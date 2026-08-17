Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу

Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова завершили чемпионат Европы в Польше на пьедестале, завоевав бронзовые медали.

В матче за третье место латвийский дуэт в трех сетах обыграл представительниц Франции Клеманс Виейра и Алин Шамеро - 2:1 (20:22, 21:16, 15:12).

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Матч получился непростым. В первом сете Граудиня и Самойлова вели 20:18 и получили два сетбола, однако француженки сумели набрать четыре очка подряд и вырвали партию - 22:20.

На этом латвийки не сломались. Во втором сете они постепенно перехватили инициативу и выиграли 21:16, а в решающей партии повели в счете и довели матч до победы - 15:12.

После встречи Самойлова отметила, что ключом стали собственная игра и энергия команды на площадке.

«Мы выиграли благодаря нашей игре и той энергии, которую отдавали на площадке», - сказала волейболистка.

По словам Граудини, соперницы предложили очень мощный, физический волейбол, поэтому латвийской паре пришлось выдержать серьезное давление.

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Особенно ценна эта медаль после болезненного поражения в полуфинале. В борьбе за выход в финал Граудиня и Самойлова уверенно выиграли у испанок Тании Морено Матвеевой и Софии Исускисы первый сет - 21:13, однако затем уступили 14:21 и 10:15. В решающей партии испанская пара завершила матч рывком из семи очков подряд.

Тем важнее оказалась способность наших спортсменок собраться уже на следующий день.

«Мы завоевали медаль, цель выполнена. Мы сделали все, чтобы оказаться здесь, на пьедестале», - сказала Самойлова после матча за бронзу.

Для Граудини и Самойловой это уже третья медаль чемпионатов Европы. В 2019 году в Москве и в 2022-м в Мюнхене латвийский дуэт становился чемпионом Европы.

Кроме того, Граудиня и Самойлова приехали на турнир в Польшу в статусе действующих чемпионок мира, поэтому бронза продолжила их серию выступлений на крупнейших международных соревнованиях.

Чемпионками Европы в Старе-Яблонки стали представительницы Нидерландов Катя Стам и Райса Схон. В финале они уверенно победили испанок Морено Матвееву и Исускису - 21:13, 21:11.

Победа также принесла Нидерландам олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.