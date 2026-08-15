Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день

Европейский футбольный рынок в субботу, 15 августа, заметно оживился. Клубы объявили сразу о нескольких крупных сделках, а два главных перехода дня - Феррана Торреса и Кристиана Ромеро - потянули примерно на 90 миллионов евро.

При этом до настоящего трансферного дедлайна еще остается больше двух недель: клубы ведущих европейских чемпионатов смогут продолжать покупать и продавать игроков до конца августа - начала сентября.

Читайте нас также Google News Facebook

Ферран Торрес меняет «Барселону» на Париж

Самая дорогая сделка дня состоялась между «Барселоной» и ПСЖ. Парижский клуб подписал 26-летнего форварда сборной Испании Феррана Торреса примерно за 50 миллионов евро.

Испанец заключил с ПСЖ пятилетний контракт - до лета 2031 года. Таким образом Торрес вновь будет работать с Луисом Энрике, с которым хорошо знаком по сборной Испании.

Переход особенно заметен после чемпионата мира-2026: именно Торрес забил победный гол Испании в финальном матче против Аргентины. В Париже он получил девятый номер.

Для «Барселоны» продажа нападающего означает не только солидное поступление в бюджет, но и необходимость продолжить поиски усиления атаки.

Кристиан Ромеро уехал из Лондона в Мадрид

Вторым громким трансфером дня стал переход капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро в мадридский «Атлетико».

28-летний аргентинский центральный защитник подписал контракт до июня 2031 года. Сумма сделки официально не раскрывается, однако британские и испанские СМИ оценивают ее примерно в 40 миллионов евро.

Ромеро провел в «Тоттенхэме» пять сезонов и сыграл за клуб 156 матчей во всех турнирах. Он также является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины и участвовал в финале ЧМ-2026.

Читайте

Для Диего Симеоне это уже четвертое заметное усиление состава нынешним летом.

Кто еще сменил клуб 15 августа

По данным FootballTransfers, среди официально подтвержденных сделок дня также оказались переход Анана Халайли из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуаз» в «Кристал Пэлас» за €24,5 млн и трансфер Лукаса Гурна-Дуата из «Зальцбурга» в «Халл Сити» примерно за €4 млн.

В Италии Давиде Фраттези отправился из «Интера» в «Лацио» в аренду - стоимость сделки FootballTransfers оценивает в €5 млн.

Есть движение и вокруг английских клубов. Молодой нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, чей переход из «Кайрата» в «Челси» был согласован заранее, после официального оформления контракта с лондонцами сразу отправился в сезонную аренду в «Бёрнли». 18-летний футболист связан с «Челси» контрактом до 2033 года.

Настоящий дедлайн еще впереди

Несмотря на внушительный список сделок, 15 августа не является последним днем трансферного окна.

В английской Премьер-лиге клубы смогут заключать сделки до 1 сентября, 23:00 по британскому времени. Испанская Ла Лига также закрывает окно 1 сентября, а немецкая Бундеслига и французская Лига 1 - 31 августа.

А значит, нынешняя серия переходов вполне может оказаться лишь разминкой перед главным трансферным безумием конца месяца.