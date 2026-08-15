Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы

Латвийский дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова не смог пробиться в финал чемпионата Европы в Польше, но сохраняет шанс завершить турнир с медалями.

В полуфинале латвийки уступили испанкам Софии Исускисе и Тане Морено со счетом 1:2 - 21:13, 14:21, 10:15.

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Теперь Граудиня и Самойлова сыграют за бронзовые медали. Их соперницами станут француженки Клеманс Виейра и Алина Шамеро, которые в своем полуфинале также уступили в трех сетах.

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Матч за третье место пройдет в воскресенье, 16 августа.

Желаем Тине и Анастасии собраться после обидного полуфинала и завершить чемпионат Европы победой. Удачи нашим девушкам в борьбе за бронзу!