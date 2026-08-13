13 августа 2026, 12:58

«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА

«Пари Сен-Жермен» продолжает собирать европейские трофеи. Парижский клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1 в Суперкубке УЕФА и второй год подряд завоевал почетный трофей.

Теперь «ПСЖ» - третий клуб в истории турнира, которому удалось выиграть Суперкубок два сезона подряд.

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Финал состоялся вечером 12 августа на стадионе «Ред Булл Арена»» в Зальцбурге. УЕФА доверил судейство сомалийской бригаде во главе с Омаром Абдулкадиром Артаном. На трибунах матч посмотрели более 27 тысяч зрителей.

«ПСЖ» начал матч активно и открыл счет на 20-й минуте.

Отличился Хвича Кварацхелия, который воспользовался моментом в штрафной и отправил мяч в ворота «Астон Виллы». Для грузинского футболиста это был важный гол в матче за очередной европейский трофей.

Однако еще до перерыва англичане сумели отыграться. Главным открытием матча стал нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо.

17-летний футболист впервые вышел за английский клуб в официальном матче и практически сразу оказался в центре внимания. На 45-й минуте он забил гол, сравняв счет.

Но это был не просто гол дебютанта. Маджо в возрасте 17 лет стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка УЕФА. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Клюйверту, который забил в турнире в 19 лет. Таким образом, Маджо сразу более чем на два года улучшил прежнее достижение, отмечает The Guardian.

УЕФА отмечает, что он постоянно создавал проблемы обороне парижан.

Во втором тайме «Астон Вилла» выглядела очень уверенно и даже могла выйти вперед. Но на 61-й минуте «ПСЖ» вновь оказался впереди.

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После передачи вышедшего на замену Усмана Дембеле мяч получил Дезире Доуэ. Молодой француз спокойно разобрался в эпизоде и отправил мяч мимо голкипера «Астон Виллы» Марко Бизота. Счет стал 2:1.

Этот гол и оказался победным. УЕФА признал Дезире Доуэ лучшим игроком матча, сообщает Sky Sports.

Несмотря на статус фаворита, легкой прогулки для французского клуба не получилось. «Астон Вилла» активно начала второй тайм, а капитан команды Джон Макгинн заставил вратаря парижан Матвея Сафонова серьезно потрудиться. Англичане продолжали искать возможность сравнять счет, однако второй гол забить не смогли.

В итоге «ПСЖ» удержал победу - 2:1.

Для «ПСЖ» это уже второй Суперкубок УЕФА. Первый парижане выиграли год назад, в августе 2025-го. Тогда команда в Удине сыграла с «Тоттенхэмом» вничью 2:2, а затем победила в серии пенальти - 4:3.

Теперь «ПСЖ» стал третьей командой в истории Суперкубка УЕФА, сумевшей защитить титул. Ранее подобное удавалось: «Милану» - в 1989 и 1990 годах и «Реалу» - в 2016 и 2017 годах.

Как «ПСЖ» и «Астон Вилла»дошли до Суперкубка

Право сыграть в Суперкубке получили победители двух главных европейских клубных турниров прошлого сезона.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Арсенал» в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти французский клуб оказался сильнее - 4:3.

«Астон Вилла» завоевала Лигу Европы, разгромив в финале немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0. Благодаря этому английский клуб получил возможность впервые за много лет сыграть за Суперкубок.

Интересно, что для «Астон Виллы» это был лишь второй Суперкубок в истории клуба. Первый она выиграла еще в 1982 году, когда обыграла «Барселону» по итогам двух матчей.

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