Включите I Get Around и дождитесь первого куплета. Высокие голоса, с которых начинается песня, на секунду расступаются, и вперёд выходит парень, которому надоело ездить по одним и тем же улицам. Чуть гнусавый голос, слова ложатся точно в ритм, а по интонации кажется, что он уже присмотрел место повеселее. Вот это и есть Майк Лав.

Сооснователь The Beach Boys умер в возрасте 85 лет. Вместе с двоюродным братом Брайаном Уилсоном он написал песни, по которым несколько поколений представляли себе Калифорнию, даже если никогда там не бывали. В одной записи Лав вёл куплет, в другой пел вместе со всеми, в третьей ему хватало нескольких низких нот, чтобы припев запоминался навсегда. Вот пять песен, в которых его стоит послушать повнимательнее.

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1. I Get Around (1964) - Майк в куплете, Брайан в припеве

Песня начинается сразу с припева. Внизу слышно отрывистое «round, round», а над ним взлетает фальцет Брайана Уилсона. Потом вступает Лав и за несколько строк успевает рассказать почти всё про своего героя. У того есть машина, компания приятелей и одна серьёзная проблема - в родном городе они уже везде были.

Лав и Уилсон написали I Get Around вдвоём. По воспоминаниям Майка, именно он придумал слова о подростке, которому тесно на знакомых улицах. И спел их с замечательной смесью скуки и самоуверенности. Послушайте переход из куплета в припев: пока Майк рассказывает, вы словно сидите рядом с водителем. Когда вступает Брайан, подпевает уже вся машина. ABC News

2. Help Me, Rhonda (1965) - песня Лава, в которой солирует Эл Джардин

Редкий случай, когда героя хита The Beach Boys легко принять за Майка Лава и ошибиться. В знаменитой сингловой версии к Ронде обращается Эл Джардин. Его герой всё ещё думает о девушке, которая ушла к другому, и просит Ронду помочь ему забыться. Голос у Джардина открытый, почти простодушный, и просьба звучит вполне искренне.

Лав - соавтор песни вместе с Брайаном Уилсоном. На записи он поёт в вокальном ансамбле. Лучше всего вслушаться в припев: Джардин только успевает обратиться к Ронде, а за ним уже выстраивается целая очередь голосов, повторяющих её имя. Благодаря им история одного неудачного романа превратилась в песню, которую особенно приятно петь компанией. MusicBrainz

3. California Girls (1965) - голос, который вступает после оркестровой прелюдии

У California Girls удивительное начало. Торжественная, чуть мечтательная инструментальная тема Брайана Уилсона вполне могла бы открывать фильм. А потом к микрофону подходит Майк Лав и заводит непринуждённый разговор о девушках Восточного побережья. За несколько секунд музыка успевает перенести нас из кинозала на пляж.

Лав поёт ведущую партию. Ему же, по его собственным словам, принадлежит текст. Куплет он ведёт почти разговорно, с улыбкой, которую легко услышать. И только в припеве, когда за его спиной появляются другие голоса, становится понятно, зачем понадобилось такое просторное вступление: одна короткая фраза о калифорнийских девушках занимает теперь весь звуковой пейзаж. apnews.com

4. Good Vibrations (1966) - низкий голос в самом знаменитом припеве группы

Первым здесь поёт Карл Уилсон. У него мягкий, светлый голос, и в начале песни он словно осторожно подбирает слова, чтобы описать понравившуюся девушку. Майка легко узнать, когда музыка переходит к припеву. Та самая низкая, упругая партия со словами из названия - его. Попробуйте напеть её отдельно: в ней столько ритма, что она вполне обходится без инструментов.

Брайан Уилсон придумал музыку, а Лав написал текст для вышедшей версии и особенно гордился припевом. В этом, пожалуй, лучше всего слышно, почему братьям так хорошо работалось вместе. Брайан мог придумать запись, в которой за три с половиной минуты несколько раз меняется весь музыкальный мир. Майк находил слова, за которые слушатель успевал ухватиться уже с первого раза. Interview: Mike Love

5. Kokomo (1988) - острова перечисляет Майк, а в припеве ему отвечает Карл

Для многих знакомство с The Beach Boys началось именно здесь - с фильма «Коктейль» с Томом Крузом и нескольких островных названий, которые запоминались после первого прослушивания. Список открывают Аруба и Ямайка. Поёт Майк Лав, один из соавторов песни. В его неторопливой манере есть что-то убедительное: кажется, этот человек действительно знает, куда стоит уехать вдвоём.

Вокальную партию Майк делит с Карлом Уилсоном. Самый красивый переход приходится на припев: после размеренного перечисления островов голос Карла поднимается на строке о том, что добраться туда хочется поскорее, а дальше уже можно никуда не спешить. С этой песней The Beach Boys впервые за 22 года вернулись на вершину американского хит-парада. От I Get Around до Kokomo прошло почти четверть века. Тот парень за рулём наконец-то выбрал, куда ехать.