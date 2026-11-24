В дорожном чемодане обычно находятся вещи первой необходимости: одежда, косметика, зарядные устройства и документы. Но есть один небольшой предмет, которому многие не находят места, хотя он способен выручить в самых разных ситуациях. Речь об обычных бельевых прищепках. Несколько штук помогут решить бытовые проблемы в гостинице, на пляже и даже во время перелета.

Закрыть открытые упаковки с едой. Если после перекуса в пакете остались орехи, печенье или чипсы, необязательно искать отдельный контейнер. Достаточно свернуть край упаковки и закрепить его прищепкой. Так содержимое не рассыплется по рюкзаку, а продукты будет удобнее хранить до следующего перекуса.

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Сделать номер в отеле темнее. Даже плотные шторы не всегда полностью защищают от утреннего солнца. Между полотнами нередко остается узкая щель, через которую проникает свет. Пара прищепок поможет соединить края штор и не даст им разойтись во время сна.

Высушить мелкие вещи после стирки. Носки, нижнее белье и купальник можно закрепить на веревке, спинке стула или сушилке на балконе. Прищепки удержат одежду на месте, даже если поднимется ветер. При этом сушить вещи на лампах и обогревателях не стоит: это создает риск возгорания.

Удержать полотенце на шезлонге. На пляже полотенце постоянно сползает с лежака, а порывы ветра могут и вовсе унести его на соседний ряд. Если закрепить края ткани прищепками за каркас шезлонга, проблема исчезнет. Такой же прием пригодится на пикнике: прищепки не дадут скатерти слететь со стола.

Защитить зубную щетку от грязи. Если дорожный футляр остался дома, чистая прищепка может временно заменить подставку. Нужно закрепить ее на ручке щетки так, чтобы щетина не касалась раковины или полки в ванной. Это позволит не класть предмет личной гигиены непосредственно на гостиничные поверхности.

Навести порядок в мелочах. Прищепками удобно фиксировать свернутые провода зарядных устройств и наушников, чтобы они не путались в сумке. Они также помогут удержать раскрытую книгу или путеводитель во время чтения на ветру. А яркую прищепку можно прикрепить к ручке чемодана, чтобы быстрее находить багаж на ленте в аэропорту.

Для поездки достаточно взять 4–6 прищепок разного размера. Они почти не занимают места, зато могут заменить несколько привычных мелочей, которые не всегда оказываются под рукой вдали от дома.