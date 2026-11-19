Игра престолов приучила читателей к тому, что фэнтези может быть уважаемым и взрослым: с грязной политикой, неоднозначными героями и возможностью любого умереть на любой странице. После такого чтения тянет искать «то же самое», но честный ответ таков: точного дубля не существует, зато есть книги, которые забирают от неё по одному элементу: цинизм, размах, политику, сложность мира.

Шесть книг здесь подобраны не по схожести сюжета, а по тому, что каждая даёт что-то, за что любят Вестерос. Одни подойдут тем, кто хочет такой же мрачности и жёсткости, другие - тем, кто ищет огромный мир и глубину, третьи - тем, кто устал от крови и хочет чего-то совсем другого. Если не знаете, с какой начать, просто досмотрите таблицу в конце.

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1. Джо Аберкромби «Кровь и железо»: герои без лишнего героизма

Если в «Игре престолов» вас больше всего цепляла жестокость мира и отсутствие чёрно-белых героев, начинать стоит именно здесь. Книга открывает трилогию «Первый закон» и вышла в 2006 году. Действие происходит в стране, где столица интригует, северные племена воюют, а за всём этим стоят люди, которые решают всё потихоньку.

Герои здесь - главное преимущество. Девятипалый Логен - северный воин, который устал убивать, но не может перестать. Инквизитор Глокта - бывший блестящий фехтовальщик, после плена ставший искалеченным палачом, и один из самых запоминающихся персонажей жанра: он может причинять боль, смеётся над собой и неожиданно вызывает сочувствие. Джезал - тщеславный аристократ, который привык считать себя центром вселенной.

Аберкромби пишет с чёрным юмором, и именно это делает книгу лёгкой для чтения, даже когда на страницах плохо. Это чтение для тех, кто не хочет спасать мир вместе с героем, а хочет понаблюдать, как живут те, кто его разрушает.

2. Патрик Ротфусс «Имя ветра»: легенда в первом лице

Роман вышел в 2007 году и открыл «Хронику убийцы королей». Если бы вам хотелось не войны и интриг, а домашнего, почти сказочного повествования, это как раз то. Три дня в трактире старый трактирщик рассказывает летописцу истинную историю своей жизни: как мальчик из бродячей труппы стал человеком, о котором слагают легенды.

Главный герой Квоте - удивительно одарённый музыкант и маг, сирота, поступивший в Университет, который искусно учится, наживает врагов и страдает от нехватки денег. Роман известен своей системой магии, похожей на науку, и увлекательной прозой, которую хочется читать медленно.

Однако предупредим честно: третья книга цикла, «Двери из камня», всё ещё не вышла и даты выхода у неё нет. Читать стоит ради самого мира и слога, не расчитывая на получение финала. Для тех, кого «Игра престолов» тоже долго ждала продолжения, это знакомое чувство.

3. Брэндон Сандерсон «Путь королей»: гигантский мир с чёткими правилами

Первая книга «Хроник Светозара» вышла в 2010 году и была задумана как ответ на вопрос: что будет, если эпическое фэнтези написать очень большим и очень продуманным. Действие разворачивается на планете, где промчатся высокие бури, а война идёт веками. В книге много голосов, но три главных: солдат-раб Каладин, учёная девушка Шаллан и генерал Далинар, видения которого заставляют сомневаться в своём рассудке.

Здесь есть то, за что любят «Игру престолов»: политика многих дворов, война между большими домами, много построенных и предательством оттенённых судеб. Разница в том, что у Сандерсона всё устроено по правилам: у магии есть ограничения и цена, а сюжет тщательно продуман на несколько томов вперёд. Поэтому эту книгу любят читатели, уставшие от хаоса и непонятных мотиваций.

Подготовьтесь к объёму: роман длинный, начало неторопливо, а самые сильные моменты ближе к концу. Зато цикл общепризнан как один из наиболее обсуждаемых эпических циклов современного фэнтези.

4. Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мир, где конец света - календарная дата

Первая книга трилогии «Разрушенная Земля» вышла в 2015 году и получила премию «Хьюго» за лучший роман. Действие происходит на единственном континенте, где катастрофы, называемые «сезонами», приходят регулярно, а общество приспособилось к ним как к зиме. В этом мире есть люди, умеющие управлять землёй, и их одновременно боятся, унижают и используют.

Книга ведёт три истории, которые постепенно сходятся: женщины, которая ищет похищенную дочь в мире, развалившемся на её глазах, и двух других героинь в разных возрастах. Автор рискует и в форме: одна из линий написана во втором лице, что в фэнтези встречается нечасто. Если «Игра престолов» приучила к несправедливости мира, то джемисин пишет об том, как несправедливость устраивается на уровне всей цивилизации.

Это заметно мрачнее и серьёзнее многих адаптаций, но тем, кто ищет фэнтези с идеями, книга подойдёт лучше всего в этой подборке.

5. Сюзанна Кларк «Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл»: магия в английской гостиной

Роман вышел в 2004 году и воссоздаёт Англию эпохи Наполеоновских войн, где магия уже много столетий считается теорией для учёных джентльменов, а умеет ли кто-то действовать на практике - неясно. Два мага, замкнутый учёный Норрелл и яркий Стрейндж, возрождают английскую магию, но искренне не согласны друг с другом в том, как её надо применять.

Стиль - главное в книге. Кларк пишет под Джейн Остин и Диккенса: с иронией, сносками и тонкой сатирой на общество. За лёгкой поверхностью прячется мрачная сторона магии и цена, которую за неё платят. Книга толстая и неторопливая, с сотнями сносок внизу страниц, и лучше всего подойдёт тем, кто любит историческую прозу.

Похоже на «Игру престолов» это только в одном: волшебство здесь не решает проблем, а только создаёт новые.

Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья»: классика, которую пора прочесть

Роман вышел в 1968 году и часто называется предком всех школ магии в литературе. Мальчик из бедной деревни получает имя Гед, попадает на остров Роке к магам и начинает учиться. Потом из-за гордости он выпускает на свободу темную силу - тень, которая должна быть признана и принята.

Книга тонкая, тихая и совсем не похожа на Вестерос: здесь нет драконьих войн и дворцовых интриг. Вместо этого - идея, что у магии есть равновесие, что настоящее имя вещи даёт власть над ней, и что главный враг человека живёт в нём самом. Прочесть её лучше всего в качестве отдыха после тяжёлых эпиков: это краткая и почти притчевая история, которую легко перечитывать.

Тем, кто хочет разобраться, откуда вообще пошло современное фэнтези о школах магов, эта книга обязательна. И она доказывает, что после тяжёлой саги можно вернуться к истокам.

Шпаргалка: с чего начать

Книга Для кого Чем похожа на «Игру престолов» «Кровь и железо» Для тех, кто хочет цинизма и чёрного юмора Серые герои, политика, жёсткость «Имя ветра» Для тех, кто любит личную историю и красивый язык Долгожданное продолжение, огромный мир «Путь королей» Для тех, кто хочет масштаба и продуманной системы магии Много голосов, войны и политика «Пятый сезон» Для тех, кто ищет идеи и что-то новое Несправедливый мир, мрачная атмосфера «Джонатан Стрейндж…» Для тех, кто любит историческую прозу и иронию Война и политика в фоне магии «Волшебник Земноморья» Для тех, кто устал от эпиков Почти ничем, и в этом её плюс

Если нужен один совет: начните с Аберкромби, если вам нужна та же жёсткость, и с Сандерсона, если вы хотите того же размаха.