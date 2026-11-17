Мыть яйца перед тем, как убрать их в холодильник, не стоит. Вода может повредить естественную защитную оболочку скорлупы, которая препятствует проникновению бактерий внутрь продукта. Специалисты объяснили, как правильно обращаться с яйцами после покупки, что делать с загрязненной скорлупой и почему место хранения имеет значение.

Почему мытье яиц может быть опасным

На поверхности свежего яйца находится тонкий защитный слой - кутикула. Он закрывает микроскопические поры в скорлупе и мешает бактериям проникать внутрь. Сама скорлупа не герметична: через нее происходит газообмен, поэтому сохранность этого покрытия имеет значение.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

При мытье водой, особенно с использованием губки или щетки, кутикула может повреждаться. В результате естественная защита ослабевает. Кроме того, если вода загрязнена микроорганизмами или на скорлупе есть бактерии, они могут попасть внутрь через поры.

По этой причине в Европейском союзе обычные столовые яйца категории А, как правило, не моют перед продажей. Исключения предусмотрены для отдельных разрешенных случаев.

Можно ли смыть сальмонеллу с яичной скорлупы

Обычное мытье под краном не гарантирует, что сальмонелла исчезнет. Более того, во время этой процедуры бактерии могут попасть на раковину, кухонные принадлежности и продукты, лежащие рядом.

Поэтому после контакта с сырыми яйцами необходимо вымыть руки с мылом. Поверхности и посуду, соприкасавшиеся со скорлупой, также нужно тщательно очистить. А для снижения риска заражения сами яйца следует хорошо проваривать или прожаривать: достаточная термическая обработка уничтожает опасные бактерии.

Что делать, если яйца испачканы

Небольшие загрязнения на скорлупе лучше удалять насухо. Для этого подойдет бумажное полотенце или мягкая сухая щетка. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить защитное покрытие.

Если скорлупа сильно загрязнена или треснула, безопаснее отказаться от такого яйца. Через повреждения микроорганизмы могут проникнуть внутрь гораздо легче. При покупке также стоит проверять, чтобы яйца были чистыми и без трещин.

Где лучше держать яйца в холодильнике

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии напоминает: после покупки яйца допустимо хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Главное - избегать резких колебаний температуры. Однако производители рекомендуют выбирать холодильник.

Лучше оставить яйца в заводской картонной упаковке. Она защищает скорлупу от повреждений и посторонних запахов, а напечатанный на коробке срок годности всегда остается под рукой.

Специальные ячейки на дверце холодильника - не самое подходящее место для хранения. При каждом открывании дверцы температура меняется, поэтому яйца лучше поставить на внутреннюю полку, где условия более стабильны.

Почему в европейских магазинах яйца продают без холодильника

Покупатели нередко замечают, что в супермаркетах Европы яйца стоят на обычных полках, а не в холодильных витринах. Это связано с правилами хранения и продажи, которые помогают избежать резких перепадов температуры.

Когда охлажденное яйцо попадает в теплое помещение, на скорлупе может образоваться конденсат. Влажная поверхность создает более благоприятные условия для размножения бактерий. Поэтому европейские правила предусматривают такой режим продажи, при котором нежелательные температурные перепады сводятся к минимуму.

После покупки лучше сразу выбрать постоянное место для яиц. Если они хранятся в холодильнике, не стоит регулярно доставать их надолго и возвращать обратно в холод. Именно стабильная температура помогает сохранить продукт в хорошем состоянии.